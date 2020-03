Veel te jong gestorven Rania (40) krijgt prachtig afscheid: “Ze was een dame met klasse” Peter Lanssens

02 maart 2020

06u58 0 Kortrijk Het ‘zonnetje van Kortrijk’ is niet meer. Rania Bouchit (40) danste als een ballerina door het leven, maar verborgen achter haar prachtige lach voelde ze zich ook verloren in deze wereld. Rania stapte op 18 februari uit het leven. Haar heengaan joeg een Het ‘zonnetje van Kortrijk’ is niet meer. Rania Bouchit (40) danste als een ballerina door het leven, maar verborgen achter haar prachtige lach voelde ze zich ook verloren in deze wereld. Rania stapte op 18 februari uit het leven. Haar heengaan joeg een golf van ongeloof en verdriet door Kortrijk. Vrienden namen zondagavond massaal afscheid van spring-in-‘t-veld en ‘zotte doze’ Rania. “Ze was een dame met klasse. Mademoiselle Rania”, is in een pakkende brief te lezen, van haar partner.

Café Rubens in de Gentsesteenweg, schuin tegenover Rania’s warme thuis, was zondagavond tot café Rania omgedoopt. De ruim honderd mensen die er afscheid namen van Rania, voelden heel sterk haar aanwezigheid. Getuige de 240 witte ballonnen aan het plafond, allemaal met fotootjes van Rania aan. “Het lijkt alsof haar fotootjes leven, aan die bewegende lintjes”, vertelt haar beste vriendin Kim Bolle (38) uit Oostende. Om maar te zeggen hoe groot het ongeloof bijna twee weken na haar overlijden nog steeds is. De altijd positieve en minzame Rania, werkzaam in textielshop Moyo Interieur in Waregem, stal vele harten met haar spontaniteit en behulpzaamheid. Partner Benny Vandenbogaerde (41) liet een brief voorlezen door Daisy Snauwaert (45), uitbaatster van café Rubens en vriendin van Rania. Je kon een speld horen vallen, zo stil was het.

Je gulle lach, geaccentueerd met rode lippenstift. Jouw creatieve handen naaiden de mooiste dingen. Je was zo graag bezig in jouw naaiatelier. Je straalde wanneer je een compliment kreeg van je klanten, waarvoor je iets had gemaakt. Je straalde, wanneer je iemand anders gelukkig kon maken. Benny Vandenbogaerde

Loslaten

“Je was omringd door vele mensen die van je hielden”, las Daisy Snauwaert voor. “Je was er graag bij en stond klaar om iedereen te helpen. Je had een hart van goud. Maar toch voelde je je vaak alleen. Dat moet wel. Of tenminste, dat denken we toch. Niemand begrijpt waarom. De echte reden zullen we nooit weten. De vele vragen maken het verdriet er niet minder om. Maar is het niet belangrijker dat we jou nu loslaten? Dat we jouw beslissing respecteren en jou de rust gunnen waar je zo naar verlangde? Want hoe kunnen wij nu weten wat jij voelde? Hoe kunnen wij weten wat het voor een mens betekent, als het leven te zwaar is? Dat wanneer je naar de wereld kijkt, je die niet meer begrijpt of er hopeloos tegenop ziet. Wanneer je elke dag opnieuw de strijd moet aangaan en telkens opnieuw moet proberen om er het beste, of toch tenminste iets van te maken. Hoe moeilijk en zwaar is zo’n gevecht? Het was een kant van jou die we niet kenden. Die je heel goed voor ons verborgen hield. Want voor ons en de buitenwereld was jij die altijd vrolijke Rania.”

Creatieve handen

Nog een fragment uit de ontroerende brief van Benny: “Lieve Rania. Mademoiselle Rania. Je gulle lach, geaccentueerd met rode lippenstift. Jouw creatieve handen naaiden de mooiste dingen. Je was zo graag bezig in jouw naaiatelier. Je straalde wanneer je een compliment kreeg van je klanten, waarvoor je iets had gemaakt. Je straalde, wanneer je iemand anders gelukkig kon maken. Je genoot zo van andermans genot. Zoals iemand van een lekkere maaltijd of een lekker glaasje zien genieten. Lieve Rania, ons leven samen was zo kort, maar zo intens. Het leek alsof we elkaar al jaren kende. We blijven achter met veel vragen, maar we koesteren vooral de mooie momenten.”

Rania was een vrijgevochten, super sympathieke ‘open minded’ vrouw. Hoe meer kleur in het leven, hoe liever ze het had. Rania had liefde op overschot en deelde die liefde met iedereen. Ze was uniek. Beste vriendin Kim Bolle

Uniek

De aanwezigen lieten zondagavond alle mooie Rania verhalen herleven. Vaak met een glaasje witte ‘Château Rania’ wijn in de hand. Want Rania dronk zelf ook graag een glaasje witte wijn. Buiten aan het café, in de foodtruck van tacozaak Manuel Kartel, werd er van tajine gesmuld. Veel aanwezige dames hadden rode lippenstift op, net zoals Rania altijd deed. “Ik heb haar bijna 24 jaar gekend”, vertelt haar beste vriendin Kim Bolle (38). “Rania was een vrijgevochten, super sympathieke ‘open minded’ vrouw. Hoe meer kleur in het leven, hoe liever ze het had. Rania had liefde op overschot en deelde die liefde met iedereen. Ze was uniek”, aldus Kim. “Rania had de gave om je slechtste dag in vijf seconden weer goed te maken”, vertelt Jean-Marie (63), de vader van Kim Bolle. “Als je Rania zag, verbleekte al de rest. Die aanstekelijke lach alleen al.”

Gelachen

Goeie vriend Merijn D’Hondt (39) maakte een mooie fotocollage van Rania, in café Rubens te zien. Ook te zien in het café: lelies, haar lievelingsbloemen. Op de achtergrond klonk een streepje muziek, waaronder Franse chansons, waar Rania zo van hield. “Ik leerde Rania in bar Le Chat Noir kennen”, vertelt Merijn. “Wat hebben we veel gelachen samen. Zo kookte ook graag. Ze kon zo goed eten maken. Rania was een heel warme vrouw, die oprecht geïnteresseerd was in andere mensen. En een ondeugend kantje had. Als Rania ergens binnen kwam, had iedereen haar meteen gezien of op zijn minst gehoord. Een heel kleine vrouw, maar je kon niet naast haar kijken. Ze was altijd aanwezig.”

Het is zo jammer dat ze niet meer bij ons is. Ik denk dat er in haar hoofd een soort strijd woedde: dr. Jekyll en mr. Hyde. Hoge pieken en diepe dalen. Maar we gaan haar voor altijd herinneren als het ‘zonnetje van Kortrijk’. Paul Drèze

Strijd

“Ze zag in elke mens het positieve”, vertelt Paul Drèze (55), baas van tacozaak Manuel Kartel. “Een heel toffe dame. Het is zo jammer dat ze niet meer bij ons is. Ik denk dat er in haar hoofd een soort strijd woedde: dr. Jekyll en mr. Hyde. Hoge pieken en diepe dalen. Maar we gaan haar voor altijd herinneren als het ‘zonnetje van Kortrijk’. Het is de beste manier om haar te eren. We gaan Rania enorm missen”, aldus Paul Drèze.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.