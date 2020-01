Vechtpartij onder invloed van drank: slachtoffer loopt breuken op in het gezicht VHS

30 januari 2020

10u35 0 Kortrijk Een vechtpartij die zich afspeelde in de Veldstraat in Kortrijk krijgt een gerechtelijk staartje. L.L. (26) uit Harelbeke riskeert zes maanden en een boete omdat hij een 46-jarige man zwaar toetakelde. Naast zware kneuzingen liep het slachtoffer ook enkele breuken op in het gezicht.

Honderd procent duidelijk is het dossier niet, want slachtoffer J.N. (46) uit Oostende legde twee verklaringen af die toch wel wat verschillen van elkaar. Volgens de man waren ze met vijf toen er die bewuste avond in september 2018 vrij serieus gedronken werd in een studio langs de Veldstraat in Kortrijk. “Er ontstond ruzie omdat ik er van overtuigd was dat iemand iets in mijn drank had gekapt”, zegt de man. “Om wat af te koelen en een luchtje te scheppen, ging ik naar buiten. Daar werd ik aangevallen door de anderen. L. sloeg mij met een brandblusser op het hoofd, hij sneed ook met een mes in mijn linkeronderbeen. Ik werd geschopt door vijf man en hield daar onder meer gekneusde ribben aan over.” J.N. was een tijdje arbeidsongeschikt na de feiten.

Tijdje in coma

Voor het slachtoffer was het al de tweede keer dat hij werd aangevallen. Niet zo gek lang geleden werd hij in een parkje in Oostende zwaar aangepakt door tien mannen. “Ik lag toen zelfs een tijdje in coma”, zegt hij. De Oostendenaar draagt nog de sporen van de twee geweldplegingen. Een deel daarvan zal hij de rest van zijn leven meedragen. Beklaagde L.L. (46) uit Harelbeke stuurde zijn kat naar de rechtbank. Hij riskeert zes maanden cel en een boete van ruim 500 euro. Slachtoffer J.N. vraagt een voorlopige schadevergoeding van 400 euro.