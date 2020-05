VDAB start dienstverlening op afspraak in Kortrijk Peter Lanssens

11 mei 2020

19u54 0 Kortrijk De VDAB heropende een eerste West-Vlaamse vestiging, in de Lekkerbeetstraat in Kortrijk. Dienstverlening is er enkel op afspraak mogelijk. Werkzoekenden voor wie dienstverlening op afstand niet mogelijk is, krijgen prioriteit.

VDAB was sinds 17 maart dicht. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding maakte een volledige switch naar digitale dienstverlening. De bemiddelaars voerden gesprekken via telefoon of (video)chat. “We slaagden er zo in om operationeel te blijven”, zegt Johan Vandevyvere, woordvoerder van VDAB West-Vlaanderen. “De overgrote meerderheid van de klanten werd bereikt, maar soms is een goed face-to-face gesprek onvervangbaar. Een voorbeeld zijn anderstaligen. Ze hebben vaker nood aan een intensieve babbel.”

“De vestiging in de Lekkerbeetstraat in Kortrijk is enkel voor een beperkt aantal klanten open, die VDAB digitaal of telefonisch niet verder kan helpen. Om de veiligheid van werkzoekenden en medewerkers te verzekeren, zijn er hoestschermen voorzien. Er zijn ook pijlen en grondmarkeringen aangebracht. Om de nodige afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Mondmaskers zijn niet verplicht. Maar de duurtijd van een gesprek wordt tot een minimum beperkt. Wie een vraag heeft over werk, belt naar het gratis nummer 0800/30.700.

Een telefonisch gesprek of via (video)chat krijgt nog steeds de voorkeur. Enkel als het niet anders kan, krijgt de werkzoekende een afspraak. Hij of zij ontvangt dan eerst een brief om de afspraak te bevestigen. Waarin ook uitleg staat over de veiligheidsmaatregelen”, aldus Johan Vandevyvere.