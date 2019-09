VDAB erkent Howest-opleiding Energiemanagement: “Niet-werkende werkzoekenden kunnen nu gratis diploma behalen” Peter Lanssens

13 september 2019

15u00 2 Kortrijk De opleiding Energiemanagement aan de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) is erkend door de VDAB, wat betekent dat niet-werkende werkzoekenden voortaan gratis een bachelordiploma kunnen behalen voor dit knelpuntberoep. Wie aan enkele voorwaarden voldoet, behoudt ook zijn werkloosheidsuitkering.

De VDAB-erkenning treedt in werking met het nieuwe academiejaar 2019-2020. De lessen starten op 23 september. Inschrijven kan tot begin oktober. Energie is één van de uitdagingen van de toekomst. “Er is nood aan gekwalificeerde mensen die bedrijven en particulieren helpen om bedrijfsprocessen en gebouwen te verbeteren, zodat ze minder energie verbruiken of efficiënter gebruik maken van energie”, zegt Tim Vandendriessche, trajectbegeleider van de opleiding Energiemanagement. “Het is de ideale opleiding voor wie wil meewerken om klimaatveranderingen actief aan te pakken en voor wie snel wil doorstromen naar de arbeidsmarkt”, aldus de trajectbegeleider. Wie als niet-werkende werkzoekende de opleiding volgt, hoeft niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. De VDAB betaalt de kosten van de opleiding terug. Info over de voorwaarden: www.vdab.be/diploma/hoger. Inhoudelijke info over de opleiding staat op de site van Howest. Of mail naar Tim.Vandendriessche@howest.be.