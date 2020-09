Vastgoedmakelaar Henry Houser opent nieuw kantoor in Doorniksewijk: “Geen panden in de etalage” Peter Lanssens

29 september 2020

13u25 3 Kortrijk Vastgoedmakelaar Henry Houser heeft een nieuw kantoor geopend, in de Doorniksewijk 32. Opmerkelijk: in de etalage zijn geen panden te zien, die te koop aangeboden worden. “We zetten onze manier van werken in het nieuw kantoor in de kijker. Want de panden die we helpen verkopen, vinden de mensen wel online”, zeggen zaakvoerders Hendrik Tanghe en Eline Geers.

Henry Houser, vier jaar geleden opgestart, pakt het anders aan. Met aandacht voor de vertrouwensrelatie met klanten die panden aanbieden en met respect voor elke kandidaat-koper. “De manier waarop wij huizen verkopen, wijkt af van hoe andere kantoren dat doen”, leggen de zaakvoerders uit. “Zo kan de overeenkomst die wij afsluiten met onze klanten altijd stopgezet worden, met een opzegtermijn van een dag. Bij ons dus geen standaardcontracten waar je noodgedwongen zes maanden aan vasthangt. Onze samenwerking steunt op wederzijds vertrouwen. Henry Houser doet bewust geen gratis prijsschattingen vooraleer ze een verkoopopdracht afsluiten. We willen dat onze samenwerking gebaseerd is op een sterk geloof in onze aanpak om tot de hoogste verkoopprijs te komen, niet op welke makelaar de hoogste verkoopprijs belooft.”

Ook wie op zoek is naar een huis, zal merken dat het er bij Henry Houser anders aan toe gaat. “Elke geïnteresseerde kandidaat kan bij ons een bezoek brengen en hoeft geen schrik te hebben om een telefoontje te krijgen dat de woning toch al verkocht werd. Iedereen krijgt namelijk de kans om een eenmalig bod uit te brengen. Waardoor kandidaat-kopers niet tegen elkaar uitgespeeld worden of de vraag krijgen een nog hoger bod te plaatsen.”

De verkoop van de panden van Henry Houser gebeurt online. Toch openen Hendrik Tanghe en Eline Geers nu een kantoor in de Doorniksewijk. “Omdat we een vast ankerpunt in de stad willen. We groeiden allebei rond de Grote Markt op. Onze ouders runden er beiden een zaak (Geers & ImmoKortrijk, red.). Het centrum bleef dus altijd lonken... Ons kantoor wordt een plek waar we mensen kennis willen laten maken met onze manier van aanpakken, maar waar we bijvoorbeeld ook een compromis kunnen ondertekenen met een glaasje erbij. Want het kopen van een huis is nog altijd een feestelijke mijlpaal in ieders leven.”

Opmerkelijk is dat je bij Henry Houser geen panden in de etalage vindt. “Neen, we stellen bewust onze manier van werken centraal en laten onze klanten aan het woord over hun ervaringen met Henry Houser. We willen het vertrouwen van de klant winnen en tonen dat het anders kan. Eens die klik met onze klanten er is, dan doet onze aanpak de rest”, besluiten de zaakvoerders.

Wie dat wenst, kan elke werkdag in het kantoor van Henry Houser terecht, na het maken van een afspraak. Info bij Henry Houser in de Doorniksewijk 32: tel. 0495/56.90.87 (Hendrik Tanghe) of 0498/59.18.53 (Eline Geers).