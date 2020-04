Vastgoedkantoor Engel & Völkers neemt intrek in beschermd herenhuis Patria op Grote Markt Peter Lanssens

22 april 2020

17u46 0 Kortrijk Patria op de Grote Markt, het beschermde herenhuis dat in 2013 gerenoveerd werd, heeft weer een invulling. Vastgoedkantoor Engel & Völkers palmt nu de Patria in. “Het wordt een kruisbestuiving. Want we kunnen op termijn ook gastheer zijn voor tentoonstellingen van internationale en lokale kunstenaars, gespreksavonden, stadsactiviteiten en conferenties. We hebben in Patria een volledig ingerichte polyvalente zaal”, zegt Gilles Bonvin van Engel & Völkers.

Engel & Völkers krijgt zo voet aan de grond in Zuid-West-Vlaanderen. De vastgoedsector wordt hard getroffen door de coronacrisis omdat huisbezoeken moeilijk zijn en potentiële kopers even afwachten, maar Engel & Völkers wacht dus niet om te investeren. “Er kwam veel renovatiewerk in de Patria aan te pas. Maar alle authentieke en beschermde onderdelen zijn nu in ere hersteld”, vertelt sales agent Ann Deraedt.

We laten ons niet afschrikken door Covid-19. Zo leggen we nu al via videogesprekken op een professionele manier contact met onze klanten. Zelfs een digitale schatting van een pand is mogelijk. Sales agent Ann Deraedt

Eigendom laten schatten

Het nieuwe kantoor zal een ruime regio bedienen, bijvoorbeeld ook tot in Waregem. Wie een eigendom (gratis) wil laten schatten en (ver)kopen of verhuren, kan na de coronacrisis in het herenhuis terecht. “We laten ons niet afschrikken door Covid-19”, vervolgt Ann Deraedt. “Zo leggen we nu al via videogesprekken op een professionele manier contact met onze klanten. Zelfs een digitale schatting van een pand is mogelijk. En tot ons nieuw en historisch kantoor na de lockdown mag openen, blijven we telefonisch, per mail of videochat bereikbaar. We zien elkaar kortelings, in betere omstandigheden. Hou het veilig en blijf gezond”, aldus Ann Deraedt.

1370

De Patria, vroeger Den Roeland, heeft een rijke geschiedenis, die tot 1370 teruggaat, als Groothuis. Het gebouw deed later dienst als lakenhalle, weeshuis, school, legerhospitaal, café en notariaat. In 1780 kwam het weer in private handen. En in 1926 nam de pas opgerichte vereniging Patria van de Nieuw Katholieke Kring er zijn intrek. Er zijn vaak restauraties uitgevoerd. Het historische pand op de Grote Markt is sinds 1983 volledig beschermd.