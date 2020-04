Vast aan de andere kant van de wereld... Dagboek van 19 gestrande Vlamingen in Nieuw-Zeeland: “Een koppel laat zich testen: ze zijn negatief. Tijd voor een dag bubbels”

Kortrijk

Een groep van negentien reizigers, vooral West-Vlamingen, zit

in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Vanaf nu brengen we elke dag het relaas van reisleider Jan Dhaene (61) uit Kortrijk. “Een koppel liet zich vrijwillig op corona testen. Ze zijn allebei negatief. Een pak van ons hart. Anders was heel de groep besmet. We vieren het nieuws met een fles bubbels.” In Nieuw-Zeeland is het momenteel elf uur later dan hier. Hun verslag van vrijdag 3 april.