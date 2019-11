Vandalen slaan toe op begraafplaats: bloemen en vlaggenmasten voor herdenking Wapenstilstand vernield LSI/LPS

02 november 2019

10u50

Bron: LSI/LPS 10 Kortrijk Op de begraafplaats van Marke (Kortrijk) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vandalen aan de slag geweest. Ze beschadigden en vernielden bloemen, vlaggenmasten en panelen die al klaar stonden voor de jaarlijkse herdenking van Wapenstilstand. “Zielig”, aldus Tom Levecque, voorzitter van War Association to Remember (W.A.R), de vereniging uit Marke die zich al jaren inzet voor de herdenking van oorlogsslachtoffers.

Samen met vijf andere leden van W.A.R. schoot Tom zaterdagochtend in alle vroegte uit de startblokken om de beschadigingen en vernielingen zo goed als mogelijk op te kuisen of te verwijderen. “De elektriciteitskabels van de obelisk met de namen van 448 oud-strijders uit Marke waren uitgetrokken, vlaggenmasten met gewichten van 15 kilogram omver gegooid en bloemen overal in het rond gesmeten”, omschrijft Tom. De schade mat hij samen met gemeenteraadslid Nicolas Beugnies op. “Twee panelen met de namen van 300 burgerslachtoffers uit groot-Kortrijk van bombardementen in de Tweede Wereldoorlog zijn doormidden gekraakt en dus onbruikbaar. De herdenking zal blijven doorgaan maar dit is allerminst plezant.”