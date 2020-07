Vandalen gaan tekeer in station: “Afval rondgegooid en brochures vernield” Peter Lanssens

20 juli 2020

06u36 27 Kortrijk Vandalen gingen tijdens de nacht van zondag op maandag tekeer in de inkomhal van het treinstation in Kortrijk. Ze gooiden er afval in het rond en scheurden brochures. “Niet plezant om mijn werkdag zo te moeten starten”, zegt Peter Debaere, zaakvoerder van gemakswinkel Hubiz in het station.

De vandalen gooiden een sorteerbak om en smeten het afval in het rond. Ze viseerden ook een rekje van Logic-Immo. Brochures uit het rekje werden gescheurd en in het rond gegooid. Ook een vlag moest eraan geloven. Peter Debaere alarmeerde maandagochtend vroeg de politie, die snel ter plaatse was.

“Er lagen vijf volwassenen te slapen in de inkomhal van het station, zonder mondmasker aan”, vertelt Peter Debaere. “Ze werden wakker gemaakt. De betrokkenen beweerden niets met het vandalisme te maken te hebben. Maar de politie heeft hen toch verplicht om alles op te ruimen. Er is geen structureel probleem met vandalisme in de inkomhal van het treinstation. De vorige keer was eind 2018, toen hier een kerstboom werd vernield en enkele vensters sneuvelden. Maar meestal is het hier dus heel kalm ’s nachts. Gelukkig maar.”