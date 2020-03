Vandaal spuit in naam van ALF graffiti op gevel slagerij LSI/LPS

25 maart 2020

10u46

Bron: LSI/LPS 14 Kortrijk De gevel van slagerij Mylle in de Gentsestraat in Kortrijk is in naam van dierenrechtenorganisatie Animal Liberation Front (ALF) met graffiti beklad. “Hopelijk is het een eenmalige actie van een enkeling”, aldus zaakvoerder Marc Mylle.

De vandalenstreek dateert al van ruim een week geleden. Op het rolluik stond te lezen ‘ALF. You can’t stop us’. “Wie verantwoordelijk is, weten we niet”, vertelt Marc. “Maar het levert geen aangenaam gevoel op. Net in een periode aan het begin van de coronacrisis waarin het razend druk was omdat iedereen een voorraad vlees wou inslaan. We focusten ons eerst op het helpen van de klanten. Ondertussen maakt een gespecialiseerde firma werk van het reinigen van rolluik en naambord waar met blauwe verf op gespoten was. Maar wellicht zal toch wat schade achterblijven. Ik denk niet dat het om een echt georganiseerde actie van de organisatie gaat. Ik hoop dat het bij één keer blijft.”

De politie deed de nodige vaststellingen maar een dader is voorlopig nog niet gevonden. Ondertussen nam de slagerij de beslissing om door de coronacrisis elke dag een uurtje later de deuren te openen. “Zodat de winkel volledig is aangevuld en het personeel uit het atelier niet meer in de winkel moet komen terwijl er klanten zijn”, legt Marc uit.