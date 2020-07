Vandaal bekladt zevental huizen met bruine vloeistof in Marke Alexander Haezebrouck

30 juli 2020

16u05 1 Kortrijk Een zevental huizen in de Markstraat en de Hemelrijkstraat werd in de nacht van woensdag op donderdag beklad met een onbekende hardnekkige bruine vloeistof. De vloeistof werd op dorpels en gevels van woningen gegooid. Opvallend: ook drie jaar geleden gebeurde dat al eens in Marke.

Een onbekende heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zevental woningen in de Markstraat en Hemelrijkstraat in Marke beklad met een bruine vloeistof. “Wat het precies is, weet ik niet”, vertelt een buurtbewoner. “Het doet me wat denken aan etsvloeistof, maar het is dikker. Het is alleszins niet aangenaam om te ontdekken dat je woning op die manier is beklad. De politie raadde ons aan om zelf zo goed als mogelijk het goedje op te kuisen. De brandweer kon niet tussenkomen omdat het op privéwoningen is. Met één keer poetsen is het lang nog niet weg. Ik begrijp echt niet wie zoiets doet of wie daarin plezier heeft. Om middernacht ben ik nog eens naar buiten geweest. Toen heb ik niets gezien, dus wellicht is het na middernacht gebeurd.” De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen, een verdachte is momenteel nog niet in het vizier. Opvallend: in juli 2018 bekladde ook al eens een vandaal drie woningen met eenzelfde onbekende vloeistof in de Kleine Pontestraat in Marke. Toen zag de vloeistof er iets roder uit en vermoedden bewoners dat het om isobetadine ging.