Vanavond slotaflevering West-Vlaamse fictiereeks De Doenders: “Er keken al 32.000 mensen” Peter Lanssens

24 mei 2019

16u21 39 Kortrijk Vanavond vanaf 18 uur kan je op Vanavond vanaf 18 uur kan je op www.dedoenders.be de slotaflevering bekijken van de in opdracht van Open Vld gemaakte fictiereeks De Doenders. De liberalen zetten er zo die typische West-Vlaamse mentaliteit van hard werken en gezond verstand mee in de kijker.

De reeks van productiehuis Branded By Geronimo scoort. “Er keken al 32.000 mensen de eerste vijf afleveringen uit, een zeer goed resultaat”, zegt Kamer-lijsttrekker en burgervader van Kortrijk Vincent Van Quickenborne. Om de ontknoping extra cachet te geven, is op een veld in de Willekomstraat in Pittem een reusachtige hand van 6 meter hoog en 4,5 meter breed geplaatst.

Hardwerkende West-Vlaming

De in een atelier gemaakte hand is met klei bekleed. Er gebeurt iets met de hand in de reeks. Wie wil weten wat precies, moet kijken naar de slotaflevering. “Het verwijst naar de hand van de hardwerkende West-Vlaming”, zegt Van Quickenborne. “Wie de hand wil bekijken, kan dat. Het kunstwerk blijft nog een week op het veld staan. We zijn op zoek naar een definitieve bestemming voor het kunstwerk”, aldus Van Quickenborne.

Negen harde werkers spelen de hoofdrol in fictiereeks De Doenders. Sarah Bouton (39) uit Ieper baat de grootste Spar-supermarkt van België uit. Oiheba Bensaâd (42) uit Brugge is hoofd van de Steinerschool. Ann Coulier (58) uit Lombardsijde is vrijwilliger. Gretchen Laloo (46) uit Brugge is schoonheidsspecialiste. Carmen Vannes (62) uit Oostende is kredietbemiddelaar. Tattoo Mike (45) uit Kortrijk is tattoo-artiest. Karim Mameche (36) uit Ledegem is magazijnverantwoordelijke in een bouwfirma. Tijs Callebert (46) uit Kortrijk is brandweerman en postbode. Elien Colpaert (31) uit Tielt is bedenker van de vleesautomaat en medezaakvoerster van een familiaal rundveebedrijf.