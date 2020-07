Vanaf zaterdag mondmaskers verplicht op alle openbare markten, drukke plaatsen en in horeca in Groot-Kortrijk Peter Lanssens

23 juli 2020

16u19 0 Kortrijk De verplichting in Groot-Kortrijk om mondmaskers te dragen op openbare markten gaat niet volgende week, maar al vanaf zaterdag 25 juli in om eenduidigheid te hebben, na de Nationale Veiligheidsraad. Wie de komende zondagmarkt in Marke bezoekt, draagt dus al zeker een mondmasker. Het dragen van een mondkapje is trouwens ook verplicht op drukke plaatsen, zoals winkelstraten. Wie zich verplaatst in een horecazaak, draagt ook een mondkapje vanaf zaterdag. Zo staat te lezen op de site van de stad Kortrijk.

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag verplicht op alle openbare markten in Kortrijk en deelgemeenten. Stewards controleren en verwittigen de politie, indien iemand pertinent weigert er eentje te dragen. Overtreders krijgen een boete van 250 euro. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt dus concreet op volgende markten: de maandagmarkt in het centrum van Kortrijk, de dinsdagmarkt in Bissegem, de woensdagmarkt in Rollegem, de donderdagmarkt in Kooigem, de vrijdagmarkt op Overleie in Kortrijk en de zondagmarkt in Marke. De mondmaskers zijn verder op drukke plaatsen verplicht, zoals in winkelstraten. Over naar de horeca, waar alle klanten vanaf zaterdag 25 juli een mondmasker dragen als ze zich in de zaak verplaatsen, zoals bij het binnen- en buitengaan of tijdens een toiletbezoek. Eén iemand per tafel laat contactgegevens achter om contactopsporing te vergemakkelijken. De horeca-uitbaters houden die gegevens twee weken bij.