Vanaf september trajectcontrole op N50 Slimme camera’s dwingen maximum toegelaten snelheid van 70 per uur af Peter Lanssens

30 juli 2019

18u15 15 Kortrijk Als alles goed verloopt, is een trajectcontrole van 3,2 kilometer op de Doornikserijksweg (N50) tussen Bellegem en Kooigem vanaf september eindelijk operationeel. Dat is bijna een jaar later dan voorzien, na technische problemen.

Aan de automobilisten die er de maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur met voeten treden: het is bijna uit met de ‘pret’. “De streefdatum om volledig operationeel te zijn met de trajectcontrole op de N50 is 1 september”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Tegen dan zou ook de testfase al achter de rug moeten zijn. We hebben bij de politiezone Vlas weinig of geen invloed op het al dan niet behalen van deze datum. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de FedPol (federale politie, red.). Alsook de firma die achter het software programma zit. Maar beide partners zijn er wel volop mee bezig en staan in nauw overleg met PZ Vlas.”

Nummerplaatherkenning

De trajectcontrole op de N50 is voorzien tussen het Bellegems Friethuisje en de onderneming Pinastoli Reining Horses in Kooigem. De reden van de vertraging, de opstart was aanvankelijk in november 2018 gepland, is geen uitzondering. Het probleem, zoals ook op de autosnelweg E40 van Wetteren tot Erpe-Mere, is dat het tot uitvoer brengen van nieuwe technieken in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) niet vlot verliep. De camera’s met het ANPR-platform van de federale politie verbinden lukte niet. De verbinding met die federale database is nodig om de camera’s voor nummerplaatherkenning en dus ook voor de trajectcontrole in te zetten.

Veertig ongevallen

De eerste trajectcontrole in Groot-Kortrijk komt net op de N50 omdat er daar veertig ongevallen waren sinds 2013, waarvan zeventien met gewonden en één met doden, op maandag 9 juli 2018. Slimme camera’s zullen aan beide kanten van het traject in beide rijrichtingen voertuigen fotograferen. Wie op het traject gemiddeld te snel rijdt, krijgt een boete. De trajectcontrole, uitgerold door hoofdaannemer Proximus, kost 139.000 euro.

Meer trajectcontroles

Er is de komende jaren ook sprake van trajectcontroles op de Sint-Katharinastraat tussen Kortrijk en Lendelede, op de Rekkemsestraat tussen Marke en Lauwe en op de Moeskroensesteenweg en Torkonjestraat tussen Marke en Aalbeke. Concrete data voor deze trajectcontroles zijn er nog niet. De stad en de politie gaan eerst de resultaten van de controle in Kooigem grondig evalueren. Eerst de trajectcontrole op de N50 dus opgestart krijgen.