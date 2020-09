Vanaf oktober mag je niet meer stilstaan in de uitgaansbuurt, overtreders riskeren GAS-boete Peter Lanssens

30 september 2020

09u10 15 Kortrijk Vanaf oktober mag je niet meer stilstaan in de uitgaansbuurt nabij het station. Wie volhardt en er op de terrassen tussen de tafels blijft staan, riskeert een GAS-boete. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) wil zo bekomen dat de horeca coronaregels er meer gerespecteerd worden.

Het is in de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat vaak druk, nu het nieuwe school- en academiejaar gestart is. Het ‘straatje’ is smal, terwijl de uitgebreide terrassen er ook veel plaats innemen. Ook in de uitgaansbuurt blijft volgende regel van kracht: hou anderhalve meter afstand van elkaar en blijf met je bubbel aan een tafel zitten. Maar sommige scholieren en studenten gedragen zich nonchalant. Dat stelt de politie vast.

“Klanten blijven staan tussen de terrassen, lopen van de ene tafel naar de andere of vergeten hun mondmasker te dragen. Ook de camerabeelden bevestigen dit”, laat Vincent Van Quickenborne weten. “Om deze kwalijke trend tegen te gaan en het de politie eenvoudiger te maken om een goede doorstroming te garanderen, is het voortaan verboden om stil te blijven staan in de Reynaertstraat. Het verbod geldt ook voor de zone aan de in- en uitgangen van de straat. Verplaatsingen van en naar tafels mag wel, mits het verplicht dragen van een mondmasker. Ook de uitgaansbuurt op ’t Hoge wordt permanent gemonitord. Indien nodig, kan het verbod om stil te staan ook daar ingevoerd worden.”

Stad en politie benadrukken dat het niet de bedoeling is om volop boetes uit te schrijven. “We willen vooral sensibiliseren en jongeren aanmoedigen om te blijven zitten en zo voldoende afstand te houden. Maar wie volhardt in het negeren van de maatregelen, riskeert nu dus ook een proportionele GAS-boete”, aldus Vincent Van Quickenborne.