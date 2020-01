Vanaf nu gratis terrasjes in Kortrijk: “We geven onze horeca zo extra ademruimte” Peter Lanssens

08 januari 2020

15u37 18 Kortrijk De terrastaks in Kortrijk is sinds 1 januari afgeschaft. Horecabazen betalen met andere woorden vanaf 2020 niets meer om een terras uit te zetten. Kortrijk is in Vlaanderen de eerste centrumstad die de terrastaks volledig afschaft.

De stad vraagt en hoopt wel dat uitbaters in ruil voor het schrappen van de belasting in kwaliteitsvolle en mooie terrassen gaan investeren. Om nog meer volk te lokken. “Momenteel draait de horeca als nooit tevoren”, vindt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We houden dit graag zo en denken als stad na hoe we deze ‘hausse’ laten duren. De afschaffing van de terrasbelasting geeft onze horeca extra ademruimte. Zodat ze verder in hun zaak kunnen investeren. Zo krijgt Kortrijk nog meer een bruisend horeca-aanbod. En hoe groter en diverser het publiek, hoe meer dat ook in het voordeel van alle handelaren in Kortrijk speelt.”

Het is een win-winsituatie voor horeca-ondernemers die nu ten volle hun terras kunnen benutten, voor de stad en voor de liefhebbers van terrasjes. Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen

78.025 euro

205 horecazaken kregen voor het aanslagjaar 2019 wel nog een belastingbrief in de bus. De terrasbelasting bracht vorig jaar 78.025 euro op. Die som sparen horecabazen vanaf 2020 dus uit, nu de belasting definitief geschrapt is. “Het is een uitstekende keuze van de stad Kortrijk”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Het is een vorm van administratieve vereenvoudiging. En het is broodnodig in een sector waar elke eurocent telt. Het is een win-win voor horeca-ondernemers die nu ten volle hun terras kunnen benutten, voor de stad en voor de liefhebbers van terrasjes”, aldus Matthias De Caluwe.