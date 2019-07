Vanaf mei 2020 mag je eindelijk zwemmen in de vaart Joyce Mesdag

12 juli 2019

19u00 0 Kortrijk Vanaf volgende zomer zal je eindelijk kunnen zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk. De stad Kortrijk werkt samen met Triathlonclub Kortrijk om een strook van 440 meter ter hoogte van de Abdijkaai open te stellen voor openwaterzwemmers. Het is nog maar de tweede openwaterzwemzone in onze provincie.

Er is al zo’n 4,5 jaar sprake van een openwaterzwemzone in Kortrijk. “We hebben verschillende pistes onderzocht”, zegt Arne Vandendriessche (Open Vld), schepen van Sport. “Zo dachten we er onder meer aan om een strook aan de Kajakclub open te stellen, maar daar zijn we uiteindelijk vanaf gestapt. De combinatie zwemmers en kajakkers was er niet ideaal, en er was ook onvoldoende ruimte om een ponton aan te leggen.”

Nu is er dus wél een locatie gevonden: de strook langs de Abdijkaai. “Een ideale locatie”, zegt Vandendriessche. “Je kan er gemakkelijk in en uit het water daar, en er is plaats genoeg voor een ponton en een omkleedruimte met EHBO-faciliteiten. Er is daar amper scheepvaart, en in de Abdijkaai zelf is er amper verkeer, want de zone is iets verderop gelegen dan de ingang van het open zwembad.”

Zwemmen in bevaarbare waterlopen is verboden in Vlaanderen, tenzij binnen een strikt wettelijk kader. Enkel in Brugge is al een dergelijke openwaterzwemzone. Kortrijk wordt dus de tweede in West-Vlaanderen. “Uit een recente wateranalyse blijkt dat het water van uitstekende kwaliteit is, ook een voorwaarde waaraan voldaan moest worden. Zowel de temperatuur als de kwaliteit van het water zullen regelmatig worden gecontroleerd.”

Vaartzwemmen zal enkel kunnen op bepaalde tijdstippen en onder begeleiding van een redder. Daarom slaat de stad de handen in elkaar met De Triatlonclub Kortrijk. “De club wordt het centraal aanspreekpunt voor iedereen die zich aan een duik wil wagen in de vaart”, zegt Vandendriessche. “De club is zeer enthousiast omtrent het ‘open water’ project en zal een procedure uitwerken zodat iedere zwemmer de mogelijkheid heeft om te kunnen vaartzwemmen. Daarvoor hoeven ze geen triatleet te zijn. Ook mensen die gewoon willen zwemmen zijn welkom. Vaartzwemmers zullen contact moeten opnemen met de triatlonclub. De club zal alle faciliteiten voorzien: verzekeringen, een aanwezige redder en de hygiëne van de kleedkamers.”

De openwaterzwemzone is enkel toegankelijk voor mensen die écht zwemmen. “Het is niet de bedoeling dat daar recreatief geploeterd wordt”, zegt Vandendriessche. “Dat we zo’n openwaterzwemzone kunnen aanbieden, is echt wel een sterke plus. Je kan openwaterzwemmen niet vergelijken met baantjes trekken in een zwembad, dat zal elke geoefende zwemmer je kunnen vertellen.”

De eerste duik zal voor mei 2020 zijn, wanneer het water 14 graden warm is.