Vanaf maandag weer warme maaltijden in wijkcentra ’t Cirkant en De Zevenkamer Peter Lanssens

18 juni 2020

14u30 6 Kortrijk Stapje per stapje terug naar een normaal leven, ook in de wijkcentra van Groot-Kortrijk. Bezoekers kunnen vanaf maandag 22 juni weer warme maaltijden verkrijgen in ’t Cirkant in Marke en De Zevenkamer in Heule. Kostprijs: 8 euro standaard, 5,50 euro aan sociaal tarief en 1 euro extra sociaal tarief.

De twee centra draaien deze zomer op proef. Je reserveert je warme maaltijd op voorhand. De andere wijkcentra starten ten vroegste in september weer met maaltijden. De dienst Maaltijden aan huis blijft ondertussen operationeel.

Vanaf maandag breidt ook de dienstverlening in de wijkcentra verder uit. Alle pedicures gaan terug aan de slag. Je kan in sommige centra naar het kapsalon en naar de dienst gelaatsverzorging. De vervoersdienst staat opnieuw paraat om minder mobiele klanten van en naar het wijkcentrum te brengen. Enkele bewegings- en recreatieve activiteiten kunnen weer, vaak in aangepaste vorm en met extra voorwaarden. Voorbeelden zijn fietstochten en de petanqueclub, want kleinschalige buitenactiviteiten zijn veilig. Medewerkers gaan komende zomer wel op pad in buurten in Groot-Kortrijk om er op te hameren dat er veiligheidsvoorschriften moeten gevolgd worden. Nog nieuws: de wijkteams publiceren begin juli een zomermagazine. Waar je onder meer info kan vinden over taal- en computercursussen, die dit najaar op het programma staan.

Tot slot: de hernieuwde openingsuren voor het onthaal blijven van kracht in alle centra. De cafetaria’s blijven dicht deze zomer. Vrij langskomen om een drankje te nuttigen, kan dus niet. Meer info: www.kortrijk.be/wijkteams.