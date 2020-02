Vanaf deze week betaal je enkel nog cashless in frituur Bossuwé op ‘t Hoge en in Wevelgem Peter Lanssens

24 februari 2020

15u37 13 Kortrijk De bekende Kortrijkse frituur Bossuwé is wellicht de eerste horecazaak in onze regio die voortaan zonder contant geld onderneemt. Je kan er vanaf deze week in de vestigingen op ’t Hoge in Kortrijk en in Wevelgem enkel nog met je bankkaart of smartphone betalen. De andere vestigingen volgen binnenkort.

Een horecazaak die ervoor kiest om contant geld de deur te wijzen, doet dat bewust. Want er zijn veel voordelen aan cashless. Zo wordt de zaak veel minder interessant voor criminelen, als er geen contant geld aanwezig is. Je loopt ook geen risico meer op vals geld. “Het afrekenen gaat ook sneller cashless, waardoor we meer klanten in minder tijd bedienen”, zegt zaakvoerder Olivier Honoré. “Een ander voordeel is de hygiëne, want geld kan vies zijn. En het is duurzamer. We hoeven geen onnodige kilometers meer naar de bank te rijden. We hoeven geen geld meer te tellen. En zo is het ook gedaan met het soms eindeloos zoeken naar verschillen in de kassa. We kunnen door het cashless werken meer tijd besteden aan ons team. En contant geld elimineren, betekent meer groen. Ook ons boekhoudsysteem werkt trouwens automatisch, zonder papier. Ondernemingen moeten zich in de 21ste eeuw iedere dag heruitvinden.”

Affiches

Het cashless betalen is vanaf deze week van kracht in Bossuwé op ’t Hoge in de Doorniksesteenweg in Kortrijk en in de Kortrijkstraat in Wevelgem. Aan de inkom van beide zaken is geafficheerd dat er geen contant geld meer aanvaard wordt. Eet- en friethuis Vanallier op Aalbekeplaats in Aalbeke volgt binnen de maand. “We geven het daar wat meer tijd omdat Vanallier meer een restaurant is”, zegt Olivier Honoré. “We laten ook nog contant geld toe in onze frituur op het Stationsplein in Kortrijk. Omdat je aan het station veel reizigers en passanten hebt, die een frietje willen eten. Er is een overgangsperiode daar, om contant geld rustig af te bouwen en op cashless over te schakelen.”