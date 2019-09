Van Quickenborne verbiedt verkoop patronen met lachgas in nachtwinkels en horecazaken Alexander Haezebrouck

24 september 2019

15u47 5 Kortrijk Kortrijk verbiedt vanaf 1 oktober de verkoop van patronen met lachgas in nachtwinkels en horecazaken. Die patronen zijn eigenlijk bedoeld voor slagroomspuiten maar worden door jongeren gebruikt om te inhaleren en een roes te ervaren. “We zijn enorm verheugd met dit nieuws”, reageert Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden.

Zo’n twee weken geleden plaatste een opmerkzame Kortrijkzaan een foto op sociale media van een doosje met gaspatronen die verkocht werden in een nachtwinkel in de buurt van het station in Kortrijk tussen het snoepgoed. Dat zorgde meteen voor heel wat ophef. Die gaspatronen zijn namelijk gevaarlijk en worden door jongeren gebruikt als drug. Burgemeester Van Quickenborne stelde toen dat een verbod op de verkoop van het product van hogerhand moest komen.

Impulsaankopen

“We hebben juridisch onderzocht wat mogelijk is” vertelt burgemeester Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Daaruit is gebleken dat we zo’n producten wel kunnen verbieden in specifieke winkels als het gaat om impulsaankopen met oneigenlijk gebruik . Dat is volgens ons ook het geval. Die gaspatronen zijn bedoeld voor slagroomspuiten, maar als je die ’s nachts aankoopt is het duidelijk dat je die patronen niet daarvoor koopt. De veiligheid van de Kortrijkse jongeren gaat ook voor op de vrijheid van handel.”

Het verbod gaat in vanaf 1 oktober. Vanaf dan kunnen ampules met gas in nachtwinkels en horecazaken in beslag worden genomen en riskeert de uitbater een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. Het probleem met het lachgas is een internationaal fenomeen maar duikt ook sterk op in Kortrijk. De politie controleert al langer op het bezit van zo’n ampules in het uitgaansleven nadat ze op 24 juli hele dozen lege ampules aantrof in een café in Kortrijk.

Eerste in Vlaanderen

Sindsdien trof de politie verschillende keren zo’n ampules aan bij jongeren tijdens het uitgaansleven. In één horecazaak kon de politie maar liefst 150 ampules in beslag nemen. In een andere horecazaak werd zelfs een grote gasfles van 1 meter in beslag genomen. Met die gasfles werden ballonnen opgeblazen en onder de jongeren verdeeld. Als het burgemeestersbesluit van Van Quickenborne goedgekeurd wordt op de gemeenteraad is Kortrijk de eerste stad in Vlaanderen die zo’n verbod invoert. Ook Antwerpen onderzoekt of het mogelijk is en in Amsterdam werd de verkoop van lachgas op straat ook al verboden.

Hersenschade en brandwonden

Bij de Stichting Brandwonden reageren ze erg enthousiast op de beslissing van burgemeester Van Quickenborne. “We zijn blij dat eindelijk een stadsbestuur eens ingrijpt”, reageert Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden. “Hij maakt hiermee statement en we hopen dat nog stadsbesturen volgen. Dat lachgas wordt door jongeren gebruikt als drug en is erg gevaarlijk. “Zo kan je je verbranden aan je handen, benen of je mond omdat die ampule ijskoud wordt als het lachgas daaruit ontsnapt. Als je het lachgas inhaleert krijg je even het gevoel dat je zweeft. Dan voel je niet dat je brandwonden oploopt, maar je kan er wel blijvende letsels aan overhouden. Als je vaak puur lachgas inhaleert, krijg je een tekort aan vitamine B12. Dat kan leiden tot zenuwletsels en hersenschade. In Nederland zijn er al mensen met verlammingsverschijnselen.”

Stefaan ging ondertussen zelf enkele nachtwinkels bezoeken in Oost- en West-Vlaanderen. “Je vindt die ampules met lachgas overal terug”, zegt Lauwaert. “Als je de uitbater hierover aanspreekt weten ze vaak niet waarom ze die verkopen. We plannen ook samen met gemeente- en stadsbesturen een grote campagne om jongeren duidelijk te maken hoe gevaarlijk het wel is.” In West-Vlaanderen viel er al één dodelijk slachtoffer door het inhaleren van het lachgas, anderen raakten verbrand.