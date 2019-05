Van Quickenborne reageert: “Ik zal mensen met migratie-achtergrond nooit criminaliseren” Peter Lanssens

26 mei 2019

21u57 79 Kortrijk In Kortrijk, thuisstad van burgemeester en Kamerkopman Vincent Van Quickenborne houdt zijn partij Open Vld stand. In West-Vlaanderen lijken de liberalen hun drie zetels in het Vlaams parlement en twee zetels in de Kamer te behouden. “Ik ga mensen met een migratie-achtergrond nooit criminaliseren”, reageert Van Quickenborne op de monsterscore van Vlaams Belang.

Wellicht worden burgemeesters Bart Tommelein van Oostende, Emmily Talpe van Ieper en Francesco Vanderjeugd van Staden Vlaams parlementair en burgemeester Vincent Van Quickenborne en onderneemster Kathleen Verhelst van bouwbedrijf Verhelst uit Oudenburg federaal parlementslid.

“Maar dé overwinnaar in West-Vlaanderen is Vlaams Belang”, zegt Van Quickenborne. “Je moet met Vlaams Belang praten. Maar samen met Vlaams Belang besturen zal Open Vld nooit doen. Wat niet betekent dat je in het beleid geen aandacht moet hebben voor de mensen die op Vlaams Belang stemden. Migratie is een thema. Zo moeten we in Kortrijk blijven investeren op het vlak van veiligheid. Denk maar aan onze inspanningen op het vlak van camerabewaking. Dat wil niét zeggen dat ik mijn stijl drastisch ga veranderen. Ik zal mensen met een migratie-achtergrond nooit criminaliseren.”