Van Quickenborne over kandidatuur Vanderjeugd om Open Vld te leiden: “Niet verrast. Ik wist het al daags na de verkiezingen” Peter Lanssens

12 juni 2019

11u53 5 Kortrijk Burgemeester Bart Tommelein (57) van Oostende reageert (nog) niet op de ambitie van Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (31) om voorzitter te worden van Open Vld. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (45) van Kortrijk heeft wel meteen een mening klaar. “Zijn kandidatuur verrast mij niet.”

Vincent Van Quickenborne reageert vanuit Fabriano in Italië. Hij volgt er momenteel een conferentie van het Unesco Creative Cities Network, waar Kortrijk lid van is. “Francesco vertelde het mij de dag na de verkiezingen al, toen ik hem in een Chinees restaurant op pekingeend trakteerde”, vertelt Vincent Van Quickenborne. “Het is goed dat de jonge generatie zich roert binnen onze partij. Er moet veel veranderen. Ik had hem gisteren (dinsdag, red.) trouwens nog aan de lijn. We gaan eens goed praten. Zijn kandidatuur is boeiend”, aldus Van Quickenborne. Hij laat niet weten of hij zelf ook nog kandidaat-voorzitter van Open Vld is. De voorzittersverkiezingen bij Open Vld zijn pas in maart 2020. Huidig voorzitter is Gwendolyn Rutten.