Van Quickenborne lanceert nieuwe videoboodschap: ‘Doe leuke en veilige voorstellen voor een toffe zomer in eigen stad’ Joyce Mesdag

19 april 2020

20u10 1 Kortrijk Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne heeft in een nieuwe videoboodschap zijn ‘onderdanen’ opgeroepen om leuke en veilige voorstellen voor een toffe zomer te mailen.

“Wij hebben alle grote events afgelast omdat het gevaar op besmetting te groot als mensen te dichtbij elkaar staan. Met pijn in het hart. Want Kortrijk is intussen een echt bruisende stad geworden. Maar wees gerust. We gaan niet bij de pakken blijven zitten. Sinksen zullen we niet zomaar van de agenda halen.

Er komt leuke en alternatieve editie waar iedereen plezier zal aan hebben. Uiteraard met respect voor alle veiligheidsvoorschriften.

Ook u mag creatief zijn. Heeft u leuke en veilige voorstellen voor vakantie in eigen stad, mail ze naar burgemeester@kortrijk.be.”

Hij uitte daarnaast ook de hoop dat er snel duidelijkheid komt over de timing wanneer het normale leven terug kan keren, en riep iedereen op om vol te houden. “Er komen betere tijden. Het zal ons samen lukken.”

De integrale boodschap lees je hieronder:

Beste Kortrijkzanen,

Het Vandalepleintje is een van mijn favoriete plekjes in de stad.

Het is ook de plaats waar we welk jaar de zomermarktjes organiseren.

Dit jaar zal het anders zijn.

Geen zomermarkten, maar ook geen Kortrijk Koerse, geen Alcatarz, geen Zomercarnaval, geen Kortrijk Drumt.

Wij hebben alle grote events afgelast omdat het gevaar op besmetting te groot als mensen te dichtbij elkaar staan.

Met pijn in het hart. Want Kortrijk is intussen een echt bruisende stad geworden.

Maar wees gerust. We gaan niet bij de pakken blijven zitten.

Sinksen zullen we niet zomaar van de agenda halen.

Er komt leuke en alternatieve editie waar iedereen plezier zal aan hebben. Uiteraard met respect voor alle veiligheidsvoorschriften.

Ook u mag creatief zijn. Heeft u leuke en veilige voorstellen voor vakantie in eigen stad, mail ze naar burgemeester@kortrijk.be.

Beste Kortrijkzanen,

Ik weet dat velen van u verlangen naar het normale leven met familie en vrienden, met uw collega’s.

Hoop en perspectief. Daar verlangen we allemaal naar.

In Frankrijk, in Duitsland, in Nederland heeft men intussen die duidelijkheid gegeven.

Ik hoop van harte dat dit eind deze week -nu vrijdag wanneer de NVR bijeenkomt- ook bij ons gebeurt.

Ouders hebben vragen wanneer hun kinderen terug naar school kunnen?

Zelfstandigen wanneer hun zaak terug open mag gaan?

Grootouders wanneer ze terug hun kleinkinderen mogen vastpakken?

Het zal allemaal stap voor stap gaan. Geleidelijk aan zullen we onze vrijheid terug krijgen.

Nu pas beseffen hoe kostbaar onze vrijheid is.

Hoe hard we onze vrienden en onze Kortrijkse horeca missen.

Hoe belangrijk ondernemers en jobs zijn om onze welvaart en ons gezondheidssyteem te betalen.

Kortrijkzanen,

Hou vol. Er komen betere tijden. Het zal ons samen lukken.

Zorg goed voor uzelf. Zorg goed voor elkaar.