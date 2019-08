Van Quickenborne dient klacht in wegens laster

na valse beschuldiging door Vlaams Belang: “Leugens verspreiden is geen oppositie voeren” Politie ontkent dat burgemeester positieve alcoholtest aflegde LSI/LPS

20 augustus 2019

10u15 128 Kortrijk Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) zal klacht indienen bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, wegens laster en eerroof nadat Vlaams Belang Kortrijk gisteren via sociale media verspreidde dat hij zaterdagavond positief testte tijdens een alcoholcontrole na de voetbalwedstrijd van KV Kortrijk tegen RSC Anderlecht.

Vincent Van Quickenborne nam daarvoor advocaat Jan Leysen in de arm, die op een persconferentie toelichting gaf bij de klacht die dinsdagnamiddag zal ingediend worden. Vincent Van Quickenborne was daarbij zelf niet aanwezig omdat hij het politieke en het juridische strikt gescheiden wil houden.

“Met dit broodjeaapverhaal worden de burgemeester, maar ook zijn echtgenote en de politie, openbaar in diskrediet gebracht”, aldus Leysen. “Hun eer en reputatie wordt geraakt. Hij is al twintig jaar politicus en niet lichtgeraakt, maar vindt deze persoonlijke aanval te ver gaan. Dit is geen politieke oppositie meer voeren.”

Tegen onbekenden

De klacht wordt voorlopig ingediend tegen onbekenden. “Vlaams Belang is geen rechtspersoon en het is voor ons voorlopig niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de Facebookaccount van Vlaams Belang Kortrijk die het bericht verspreidde”, vervolgde de Kortrijkse strafpleiter, geflankeerd door zijn medewerkster Elise Bergen. “Het zal aan het gerecht zijn om tijdens een opsporingsonderzoek getuigen te verhoren en de verantwoordelijke te achterhalen. Om dan uiteindelijk te beslissen of er strafrechtelijke vervolging komt.”

“Wordt de zaak geseponeerd, dan kunnen we nog altijd een burgerlijke procedure starten om schadevergoeding te vragen. Maar de eerste bedoeling is ook dat dergelijke onware beschuldigingen door Vlaams Belang stoppen. Het was niet voor het eerst, want er was al eens verspreid dat Vincent Van Quickenborne betrokken was bij een vechtpartij. Zo kan het niet verder. Dit heeft niets meer met politiek te maken. Dergelijke leugens hebben maar één doel: de geloofwaardigheid van de burgemeester ondermijnen.”

Na de verspreiding van het bericht ontkende de politie van de zone Vlas formeel dat er van een positieve alcoholcontrole sprake zou geweest zijn. Ook de burgervader zelf ontkende. “Complete leugens”, zo reageerde hij al maandagavond. “Maar zelfs ondanks formele ontkenning door de politie doet Vlaams Belang geen afstand van haar beschuldiging. Echt Amerikaanse toestanden”, besluit Jan Leysen.

Getuigen

Volgens Vlaams Belang Kortrijk, waar niemand in eigen naam wil reageren, zijn er verschillende getuigen die het verhaal bevestigen en “zijn er ook politiemensen die het al bevestigd hebben”. Na de politiecontrole moest de echtgenote van Van Quickenborne hem met de auto komen ophalen, aldus nog het bericht van Vlaams Belang.

“Mijn echtgenote zat de hele avond thuis met de twee kinderen”, reageerde Van Quickenborne daar al op. “Ik ben het beu me telkens te moeten verdedigen tegen valse beschuldigingen uit de hoek van Vlaams Belang.”