Van Marcke plaatst 12.960 zonnepanelen op dak distributiecentrum Peter Lanssens

24 september 2019

14u51 0

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijk voor sanitairspecialist Van Marcke in Kortrijk. De groep Van Marcke liet in dat kader 12.960 zonnenpanelen op het dak van het Europees distributiecentrum plaatsen, langs de E17 in Aalbeke. Om het project waar te maken, ging Van Marcke in zee met de Vlaams energiecoöperatieve BeauVent en bouwer van zonnepaneleninstallaties Extra-Power. Veertig procent van de stroom wordt in het distributiecentrum zelf gebruikt. De rest wordt geïnjecteerd op het openbare net. Die productie van groene stroom komt met het energieverbruik van 1.090 gezinnen overeen. De werknemers van Van Marcke kregen als eerste de kans om tot 200.000 euro mee te participeren in het project. Elke werknemer kon tot vier aandelen van samen 1.000 euro kopen. Die kapitaalsoproep is ondertussen al volstort. De investeerders krijgen elk jaar een dividend. Bij BeauVent gaat het tot op heden telkens over een dividend van 6 procent.