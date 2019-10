Van favoriete tv-moeders tot beste drummers ooit: boek Tens bundelt favorietenlijstjes van 90 BV’s, zoals Wim Opbrouck, Jelle De Beule en Otto-Jan Ham Peter Lanssens

08 oktober 2019

12u11 10 Kortrijk Illustrator Tom De Geeter (37) heeft 90 artiesten voor Tens gestrikt. Ze vertellen in zijn nieuw boek elk over tien mensen die hen raakten. Zo bezorgde streekgenoot Wim Opbrouck een lijstje met Vlaamse schilders die hem inspireerden tijdens zijn carrière. Tom De Geeter brengt de artiesten en hun lijstjes in beeld met delicate tekeningen. “Het resultaat is een meeslepende en opmerkelijke bloemlezing, die op elke salontafel moet liggen”, vindt de Kortrijkzaan.

Tom De Geeter contacteerde alle artiesten zelf. Er zitten bekende namen bij zoals Wim Opbrouck, Jelle De Beule, Otto-Jan Ham, Dvtch Norris, Coely, Jan Hautekiet, Ayco Duyster, Hendrik Willemyns (Arsenal), Dave Martijn en Bert Libeert (Goose) en Flip Kowlier. Ook buitenlandse artiesten doen mee zoals indierockband Cloud Nothings, hiphopartiest Open Mike Eagle, noiseband Liars, rapper Busdriver en hiphopproducent The Gaslamp Killer.

Passies

De artiesten brengen in het boek Tens favorietenlijstjes rond onder meer dichters, tv-persoonlijkheden en sportpersonen, zoals de top tien van beste basketspelers in de NBA. Allemaal mensen die hen inspireerden. Zo geeft bijvoorbeeld drumster en zangeres Isolde Lasoen haar top tien van drummers mee. “De artiesten in het boek zijn mensen die me ook zelf interesseren”, zegt Tom De Geeter. “Het boek is niet enkel ideaal om op een salontafel te leggen. Zo past het bijvoorbeeld ook in een wachtkamer van een dokter. Het enthousiasme is nu al groot omdat de toptienlijstjes van de artiesten gevarieerd zijn. Ze gaan van sitcoms over hockeyspelers en vechtersbazen tot filosofen . Het werpt een licht op een stukje persoonlijkheid van elke artiest. En voor mij brengt het mijn drie passies samen. Want ik ben jaren muzikant geweest en ben naast illustrator ook grafisch ontwerper.” Hij werkte sinds begin januari aan het boek Tens. Uitgever is Beefcake Publishing.

Het enthousiasme is groot omdat de toptienlijstjes van de artiesten gevarieerd zijn. Zo gaan ze van sitcoms over hockeyspelers en vechtersbazen tot filosofen. Het werpt een licht op een stukje persoonlijkheid van hen. Auteur Tom De Geeter

Voorverkoop gestart

Tens (200 pagina’s) kost 25 euro. Er komen in eerste druk 400 exemplaren uit. Het boek wordt op 6 december aan het publiek voorgesteld in Broelkaai 6, waar er vanaf 6 december ook een expo is, in samenwerking met kunstencentrum BUDA. Het boek zal te koop zijn in boekenhuis Theoria en Standaard Boekhandel. Wie meer info wil over Tens en/of het boek in voorverkoop wil bestellen: www.tomdegeeter.com.