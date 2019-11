Van dronecover voor Game of Thrones tot scheenbeschermers voor Brecht Dejaegere: Vlaming maakt gekste dingen in carbonvezel en scoort nu ook op YouTube Joyce Mesdag

21 november 2019

20u41 0 Kortrijk Gepersonaliseerde scheenbeschermers voor voetballers, Iron Man-maskers tot zelfs een award voor de grootste YouTube-ster ter wereld: je kunt het niet zo gek bedenken of Matthieu Libeert(29) uit Kortrijk maakt het in carbonvezel. En dat zijn creaties gesmaakt worden, blijkt uit zijn YouTubefilmpjes: zijn populairste video werd zopas meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Matthieu studeerde productontwerp. Een heel brede opleiding, maar hij specialiseerde zich de voorbije jaren in carbonvezel. “Carbonvezel is, net als glasvezel, sterk en licht, en dat biedt in combinatie met epoxy heel veel mogelijkheden”, legt Matthieu uit. “Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in fietskaders, in formule 1-wagens, enz.”

Hij maakt verschillende producten voor heel uiteenlopende werkgevers. “Zo heb ik bijvoorbeeld voor UZ Gent carbonvezelplaten gemaakt om schadelijke stralingen tegen te houden bij bestralingen die borstkankerpatiënten ondergaan.” En Matthieu maakt dankzij zijn talent ook voor een héél klein deeltje deel uit van de bekende serie Game of Thrones. “Het Nederlandse bedrijf AreCore vroeg me om covers te ontwikkelen voor op hun drones. Enkele van hun drones werden gebruikt voor de opnames van de serie. In theorie heb ik daar dus ook een hele kleine bijdrage in kunnen leveren”, lacht Matthieu.

Voor UZ Gent heb ik al carbonvezelplaten gemaakt om schadelijke stralingen tegen te houden bij bestralingen die borstkankerpatiënten ondergaan Matthieu Libeert

Iron Man

Nog een opvallende opdracht dateert al van enkele jaren geleden, toen hij een hele reeks vragen binnen kreeg van profvoetballers voor scheenbeschermers. Brecht Dejaegere, die nu bij Gent speelt, draagt er bijvoorbeeld die ik heb gemaakt, Teddy Chevalier van bij KV Kortrijk,… Ik personaliseerde die voor hen, met foto’s van de kinderen, de naam van hun vriendin of echtgenote, enz.”

Sinds een aantal jaren heeft Matthieu ook een eigen YouTubekanaal, waarop hij toont hoe hij bepaalde zaken maakt. Iron Man-maskers, bijvoorbeeld, of een award die hij bedacht voor de Zweedse collega-YouTubester Pewdiepie. Maar liefst meer dan 1.036.000 keer werd dat filmpje bekeken. “Intussen heb ik 75.000 abonnees op mijn kanaal, wat toch wel niet onaardig is nee. Hoe dat kan? Ik doe alles in het Engels, om zo een ruimer publiek te bereiken.”

Alles met de hand

De mogelijkheden met carbonvezels zijn eindeloos. “Ik heb nog nooit ‘neen’ gezegd als iemand met een vraag naar me toekomt. De grootste belemmering bij producten uit carbonvezel is de kostprijs. Het product op zich is al niet goedkoop, maar het zijn vooral de werkuren die de kostprijs doen aandikken. Er bestaan amper machines om de dingen te maken die ik maak. Ik moet dus alles met de hand doen, en ik ben dus flink wat tijd bezig aan één product.”

Maar toch is het de investering in veel gevallen waard. “Als een keuze voor carbonvezel in een vliegtuig een lichter gewicht betekent en daardoor kerosine uitspaart, is die al een pak interessanter, bijvoorbeeld. En elke cameraman of fotograaf die veel afstand moet afleggen met zijn toestel, zal maar wát blij zijn als hij wat gewicht minder moet meesleuren.”

Meer over Matthieu Libeert