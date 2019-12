Exclusief voor abonnees Van de rockende sp.a-voorzitter tot de 100-jarige met een eigen nummerplaat:

deel 2 van West-Vlaanderens 100 leukste van 2019 Sam Vanacker Christophe Maertens Leen Belpaeme Valentijn Dumoulein

26 december 2019

10u42 0 Kortrijk Beste lezer, geen jaaroverzicht vol grote verhalen van de West-Vlaamse redactie. Geen terugblik op 2019 vol kommer en kwel, geen zware verhalen van hoop en wanhoop. Wij willen u tussen kerst en nieuw 100 keer laten genieten van de verhalen die ons alvast even deden glimlachen. Een foto, een weetje of een West-Vlaamse prestatie om naar op te kijken. 100 kleine bijdrages. Geniet vijf dagen lang van onze leukste reeks. Prettige feesten!

21. Oostende - De rockende sp.a-voorzitter

Dat het leven meer is dan politiek alleen, bewijst het aantreden van de band SevZero op de 47ste Paulusfeesten in Oostende. Op 12 augustus, terwijl Bart De Wever nog volop bezig is met zoeken naar coalitiepartners voor een nieuwe regering, staat sp.a-voorzitter John Crombez met zijn band op het podium als opener van de feesten. “Gitaar spelen is pure ontspanning voor mij. Het geeft veel energie om even alles los te laten met een elektrische gitaar en een versterker. Als ze mij nodig hebben om een regering te vormen, zullen ze toch even moeten wachten. De Paulusfeesten gaan voor.”

