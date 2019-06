Vader terecht voor slagen aan 8-jarige zoon LSI

12 juni 2019

15u43

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 39-jarige man uit Kortrijk riskeert voor de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een boete omdat hij zijn 8-jarig zoontje sloeg.

Dat gebeurde op 11 mei 2018 in Kortrijk. Plots kreeg de moeder van het kind van Bjorn C. een telefoontje met de vraag de twee kinderen te komen ophalen. “Omdat M. ongemanierd was, eten op de grond had gegooid en met opzet in zijn bed had geplast”, zo klonk het. Eens bij de moeder vertelde de 8-jarige zoon dat hij van zijn vader slagen had gekregen. Verwondingen aan de rug staafden zijn verhaal. Vonnis op 26 juni.