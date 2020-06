Vader terecht voor schot met jachtgeweer bij discussie met zoon LSI

08 juni 2020

15u08

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 55-jarige man uit Kortrijk riskeert voor de rechtbank in Kortrijk 18 maanden cel en een boete van 1.200 euro voor het lossen van een schot met een jachtgeweer. Dat gebeurde tijdens een discussie met zijn zoon uit Ledegem, die ook terecht stond voor wapenbezit en mondelinge bedreigingen.

Op 3 augustus 2019 was er bij zoon Kevin V.B. (34) uit Ledegem en zijn vriendin ruzie. Vader Hendrik en zijn partner probeerden tussen te komen, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Kevin dreigde met een schop, vader Hendrik haalde zijn jachtgeweer boven en loste een schot. “Naar de grond”, beklemtoonde zijn advocaat. “Enkel bedoeld om zijn zoon wat af te schrikken. Hij dreigde met een boksbeugel en was duidelijk onder invloed van alcohol en drugs. Spijtig, want die dag verloor hij eigenlijk een zoon. Sindsdien had hij geen contact meer.”

Ook op de rechtbank zag Hendrik V.B. zijn zoon niet terug omdat hij niet opdaagde. De zoon stond terecht voor mondelinge bedreigingen en bezit van een boksbeugel. Bij de vader kon de politie naast het jachtgeweer nog andere wapens zoals een kruisboog en een tweeloop vinden. Hij vloog enkele dagen in de cel, maar werd al snel opnieuw vrijgelaten. Hij vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Door vorige veroordelingen kan hij niet meer op een gewone voorwaardelijke straf rekenen. Vonnis op 29 juni.