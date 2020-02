Vader en dochter vieren samen met klanten gouden jubileum van speciaalzaak Pomodoro: “We vullen elkaar perfect aan” Peter Lanssens

26 februari 2020

16u28 0 Kortrijk Pomodoro in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk blaast 25 kaarsjes uit. De Italiaanse speciaalzaak combineert met succes een winkel, restaurant en traiteurdienst. Boegbeelden van Pomodoro zijn Guido Degroote (52) en dochter Britt (26). “We vullen elkaar perfect aan, mijn papa is mijn beste vriend”, zegt Britt. Om het gouden jubileum te vieren, worden de klanten nu vrijdag 28 en zaterdag 29 februari verwend met heerlijke hapjes en een bruisend glaasje prosecco.

Guido Degroote kwam op 1 maart 1995 aan het roer van de nieuwe speciaalzaak Pomodoro in Kortrijk. Guido, vroeger de chef-kok van Ristorante Marina in Oostende, nam destijds het pas opgestarte Pomodoro in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 6 over van zijn baas Domenico Acquaro. In 2012, vier jaar nadat de zaak volledig vernieuwd werd, deed ook dochter Britt haar intrede in Pomodoro. Vader en dochter vormen sindsdien een zeer hechte tandem. “Eén blik is genoeg om elkaar te begrijpen en te weten of er iets scheelt”, zegt Britt. “Zo heeft mijn papa wel eens stress. Als hij er weer last van heeft, is het beter voor de klanten dat ik bestel in de winkel (lacht).”

Geen bureaujob

Guido, nu 52 jaar, geeft met plezier steeds meer verantwoordelijkheid aan zijn dochter. “Britt zal mij binnen enkele jaren opvolgen”, vertelt hij. “Want het is toch stilletjes aan de bedoeling dat ik wat minder werk.” Dochter Britt kijkt er naar uit. “Ik zit hier in mijn vertrouwde omgeving en ik ben heel graag onder de mensen. Elke dag is verschillend in Pomodoro. Er is veel variatie, door de combinatie van restaurant, winkel en traiteur. Het is geen bureaujob, anders zou ik gek worden. Het is horeca, maar toch heb ik tijd voor een gezinsleven ‘s avonds.”

Het is leuk om na al die jaren generaties aan klanten mee te maken, al wil het tegelijk wel zeggen dat ik zelf aan het verouderen ben. Maar sommige klanten, die mijn dochter Britt al van kleins af kennen, hebben hetzelfde gevoel (lacht). Guido Degroote

Roze pepersaus

De klanten van Pomodoro komen naast Groot-Kortrijk onder meer tot uit Brussel, Gent, Waregem en Roeselare. Zo zijn de pasta’s, er is een groot assortiment met op zaterdag zelfs tot dertig soorten pasta, bijzonder in trek. “Onze populairste pasta is de licht pikante tortellini, met roze pepersaus en ham”, vertelt Britt. “Waarom weten we eigenlijk niet, maar lekker is het sowieso. Een leuke anekdote om mee te geven: er zijn veel mama’s die bij ons pasta’s komen halen voor een hele week, voor zoon- of dochterlief die in Leuven of Gent studeert.”

Enthousiast

“We hebben verder een ruim aanbod pizza’s. De pizza Vulcano - met tomaat, ham, prei, ui, champignon, paprika, merguez en mozzarella – wordt het meest verkocht van al onze pizza’s. Onze kaart, met nog tal van andere gerechten, is heel gevarieerd. Ook omdat we de vier seizoenen volgen. Nog een troef: we hameren op vriendelijkheid en zijn steeds enthousiast en openhartig. We vinden sfeer en gezelligheid belangrijk. Zo gebeurt het tijdens de zomer vaak dat mensen vrijdagavond op ons terras vooraan (er is sinds april 2019 een nieuw terras, nvdr.) een aperitiefje komen nuttigen, vooraleer ze uitzwermen naar andere horecazaken. De locatie van onze speciaalzaak is dan ook top. Pomodoro is makkelijk bereikbaar en ligt vlak bij de Grote Markt.”

Generaties

Ze hopen er bij Pomodoro nog eens minstens 25 jaar bij te doen. “Het is leuk om na al die jaren generaties aan klanten mee te maken, al wil het tegelijk wel zeggen dat ik zelf wat aan het verouderen ben”, lacht Guido Degroote. “Maar sommige klanten, die mijn dochter Britt al van kleins af kennen, hebben hetzelfde gevoel. We gaan op hetzelfde elan verder met Pomodoro. En wellicht in 2021 frissen we de zaak nog eens op”, aldus Guido Degroote. Maar eerst dus toosten op het jubileum: nu vrijdag 28 en zaterdag 29 februari, telkens van 9 tot 19 uur. Wie het aanbod en de openingsuren van Pomodoro wil leren kennen: www.pomodoro-kortrijk.be.