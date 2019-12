Vader die lied schreef voor overleden baby Foss, brengt hartverscheurend optreden tijdens Warmste Week Peter Lanssens

20 december 2019

Het Nelson Mandelaplein was vrijdagavond héél stil. Toen Wannes Beernaert (31) uit Langemark, hij en zijn vrouw Julie Van Wietendaele (30) verloren op 31 oktober hun zoontje Foss, er het emotionele lied ‘Fly Young Bird’ bracht. Een wonderschoon eerbetoon aan Foss. De acht maanden oude baby overleed in zijn slaap. De mensen waren tot tranen toe bewogen en staken vuurstokjes aan. “Het besef begint door te dringen dat Foss er niet meer is. Maar door op te treden, ga ik er op een positieve manier mee om”, zegt Wannes. Hij en Julie kwamen op het fantastische idee om ‘Fly Young Bird’ als single te lanceren en de opbrengst van de verkoop aan Met Lege Handen te schenken. Die vzw staat ouders van overleden baby’s met raad en daad bij.

Bekijk hieronder het volledige optreden.