Vader (49) slaat agent die zoon wil berispen voor niet naleven van coronamaatregelen Alexander Haezebrouck

09 september 2020

15u33 1 Kortrijk Een 49-jarige man uit Kortrijk moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij op 20 april een agent een vuistslag verkocht toen ze zijn zoon wilden aanspreken voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Ook een andere agent raakte gewond.

Op 20 april, tijdens de lockdown, spotte een politiepatrouille drie jongemannen samen in één auto. De agenten wilden de jongemannen tegenhouden omdat ze een niet-essentiële verplaatsing deden en dat ook nog eens in gezelschap. De jongeren trachtten te voet te ontsnappen. De agenten gingen aanbellen bij de vader van één van hen, maar die zei dat zijn zoon niet thuis was. Net op dat moment kwam de zoon aangewandeld. Toen de agenten hem wilden aanspreken, werd de vader agressief. “Op een gegeven moment balde hij zelfs zijn vuisten en haalde hij uit naar een agent”, zei het openbaar ministerie. “Die probeerde de vuistslag te ontwijken, maar werd geraakt aan zijn kin. Daarna moesten de agenten versterking oproepen om de man te kunnen overmeesteren, die in het wilde weg bleef rondslaan en ook nog een andere agent verwondde.”

Wapens getrokken

Bij zijn ondervraging ontkende hij dat hij had geslagen. Hij zou enkel geroepen hebben. Volgens de man was het net de politie die hém mishandelde. Tegen de rechter gaf hij wel toe dat hij had geslagen. “Dit is allemaal gebeurd omdat zijn zoon de coronamaatregelen niet volgde”, pleitte zijn advocaat. “Het ging zelfs zo ver dat wanneer de jongeren uit hun voertuig stapten, de agenten de achtervolging inzetten met getrokken wapens. Bij de woning wilde de zoon, die erg onder de indruk was, met zijn moeder praten maar dat mocht niet van de agenten. Daarna is het uit de hand gelopen. Ondertussen hebben we de burgerlijke partij vergoed.” De man riskeert nu een gevangenisstraf van 7 maanden en een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op 7 oktober.