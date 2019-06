Vaarwel Bockor Rock, welkom Studio Sinksen Waaier aan amusement op Schouwburgplein tijdens feesten Peter Lanssens

14u57 7 Kortrijk Geen Bockor Rock meer op Sinksen. Het festival verhuist zoals bekend naar Wevelgem. Maar niet getreurd, want daar is Studio Sinksen. Content Events kleedt het Schouwburgplein zomers aan en brengt een waaier aan amusement. Zet u schrap voor een straffe vierdaagse met live bands, pop en rock groepen, dj’s, een Sinksen restaurant, een koffie- en ontbijtbar en nog veel meer. “We willen de meest toegankelijke plek van de Sinksenfeesten zijn”, zeggen de organisatoren.

Kortrijk is vanaf vrijdag helemaal klaar voor vier dagen Sinksen. De feesten lokten 270.000 bezoekers in 2018. Vrijdag geven Sinksen-coördinator Sarah Vandenbroucke en programmator Marnix Theys hun Sinksen-tips mee. Vandaag stellen we zelf al enkele nieuwe evenementen voor. Zo palmt Studio Sinksen het Schouwburgplein in. Waar het bezoekers laat genieten van al het talent dat Kortrijk en de wijde omgeving te bieden heeft. Wie een vroeg vakantiegevoel wil ervaren, pikt er een tropisch terrasje met sfeerverlichting en aangepaste cocktailkaart mee. En geniet er van de vele live concerten overdag en de opzwepende sets van de dj’s ’s avonds.

Tal van artiesten

Content Events staat voor de organisatie in. “Iedereen, van jong tot oud, is hier welkom”, zegt het Studio Sinksen team. “We hopen iets extra’s toe te voegen. Alle artiesten op Studio Sinksen zijn de max. Maar we denken dat we vooral vuurwerk gaan krijgen van DVTCH Norris (rap en hiphop), hiphopgroep NTrek, rockband Jacle Bow, indieband Mooneye uit Zwevegem, jazz-zangeres Tutu Puoane uit Zuid-Afrika en de Turbo Alive Band”, aldus het team.

Burgers, Mister Spaghetti en koffie van Julia’s

Studio Sinksen, met zo’n 600 zitplaatsen, is nog veel meer. Zo opent Bistro Botero er een Sinksen restaurant met lekkere burgertjes en vleesbroodjes. Mister Spaghetti, midden juli opent een eethuis op de verlaagde Leieboorden, stelt zich met een pop-up al voor op Studio Sinksen. Ook nieuw is dat het parcours van de erg drukbezochte rommelmarkt op zondag en maandag voor het eerst ook het Schouwburgplein aandoet. En daar speelt Julia Roelstraete van de populaire koffieshop Julia’s op het Stationsplein dan weer op in. Door op Studio Sinksen Julia’s Corner te openen, met ontbijt, koffie en een leuk terras vanaf 6 uur. Een aanrader om snel wakker te worden. “Studio Sinksen is een grote uitdaging”, zeggen de teamleden. “We zijn met verschillende mensen drie maanden creatief bezig geweest om er hier nu het beste van te maken. We zijn echt van nul begonnen. We hopen dat het een succes wordt, zodat we hier meerdere jaren kunnen blijven met de Sinksenfeesten.” Info: www.sinksen.be.