V-Chocolatier by Sweertvaegher opent belevingswinkel in Korte Steenstraat: “Onze nieuwe zaak is meer dan twee keer zo groot” Peter Lanssens

14 september 2019

12u46 0 Kortrijk Vanaf vandaag kan je de nieuwe belevingswinkel van V-Chocolatier by Sweertvaegher in de Korte Steenstraat 2 in Kortrijk ontdekken. De bekende familiezaak zat 74 jaar in de Korte Steenstraat 17, maar dat pand was te klein geworden. “Onze nieuwe winkel is meer dan twee keer zo groot”, zegt zaakvoerster Valérie Verougstraete. “We geven zo onze chocolaterie een nieuw elan.”

Enkele cijfers om de omvang van de nieuwe chocolaterie te staven. Zo is de lengte van de toonbank nu ruim 6 meter. Terwijl er ook 22 meter aan nieuwe schappen zijn. “De klanten kunnen als het ware een soort wandeling in onze nieuwe winkel maken”, vertelt Valérie Verougstraete. “Ze zien oude familiefoto’s, leren hoe we heerlijke lokale artisanale chocoladeproducten met hoogwaardige grondstoffen maken en ontdekken bovendien ons exotische kantje. Zo komt de cacao bijvoorbeeld van duurzame plantages in Ghana en Ivoorkust in Afrika en Equador in Latijns-Amerika. De inrichting van onze winkel is top en zal ook jongere generaties aanspreken.”

Nieuwe collectie verrassende chocolades

Om de opening kracht bij te zetten, wordt er naast het huidige gamma een nieuwe collectie van vier verrassende en originele chocolades gelanceerd. Ze komen van vier eilanden uit vier continenten: Papua New Guinea in Oceanië, Vietnam in Azië, Haïti in Zuid-Amerika en Madagascar in Afrika. In het familiebedrijf V-Chocolatier by Sweertvaegher werken naast CEO Valérie Verougstraete ook drie chocolatiers en drie verkoopsters. De chocolaterie is bekend voor de dynamiek in het team. De nieuwe belevingswinkel is elke dag van 9.30 tot 18.30 uur open, behalve de sluitingsdag op zondag. V-Chocolatier by Sweertvaegher heeft ook winkels in Brugge en Antwerpen. Het atelier zit al jaren in Helkijn. Meer info over de familiezaak en zijn geschiedenis: www.v-chocolatier.be.