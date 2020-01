Unizo plant breed stadsdebat over trambus in Kortrijk Peter Lanssens

21 januari 2020

16u02 0 Kortrijk Handelaars in de Doorniksewijk maken zich zoals bekend zorgen over het inzetten van trambussen tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk. Unizo laat weten eind juni een breed stadsdebat rond het thema te plannen. Het debat sluit op een door Unizo bestelde studie aan.

Een trambus combineert het beste van een tram en een bus. Een trambus is de helft goedkoper dan een tram omdat er geen rails en bovenleiding nodig zijn, maar heeft de stiptheid van een tram. Zeker als de trambus op een eigen bedding kan rijden. Een trambus kost zo’n 1 miljoen euro. De stad Kortrijk maakt zelf 6 miljoen euro vrij, maar De Lijn zegt (voorlopig) niet toe om mee in het (dure) project te stappen. Zo is er ook geld nodig om onder meer wegen aan zo’n trambussen aan te passen en een stelplaats voor de trambussen in te richten.

De Doorniksewijk is er niet gerust in. Omdat daar mogelijk eenrichtingsverkeer nodig is om de trambussen genoeg plaats te geven (in beide richtingen). Mogelijk moeten er in dat kader ook parkeerplaatsen verdwijnen, maar dat is nog allemaal niet zeker nu. De stad wil dat de trambussen uiterlijk tegen 2025 van de achterkant van het station in de Tacklaan naar Hoog Kortrijk rijden, via de Doorniksewijk. Van waar het traject zich opsplitst: naar de hogeschool Vives en universiteit Kulak enerzijds en naar ziekenhuis AZ Groeninge anderzijds.

Impact

Unizo roert zich. “We vragen aan de hogeschool Vives om een studie rond trambussen in Kortrijk te voeren. We verwachten de resultaten tegen eind dit academiejaar”, zegt Kortrijks Unizo-voorzitter Ann Coussement. “De studie bekijkt de impact op de handel in de Doorniksewijk. En gaat na in welke mate studenten van de hogeschool Vives en universiteit Kulak, bezoekers van Kortrijk Xpo, Kinepolis en AZ Groeninge, werknemers van het Benelux- en Kennedypark, de CM en de vakbond, bewoners van Hoog Kortrijk en consumenten de trambus gaan gebruiken. Na de studie volgt een breed stadsdebat over de trambus. Dat zal eind juni zijn. We hopen daar ook de bevoegde schepenen te verwelkomen. Om verder klaarheid te scheppen over het standpunt van de stad”, aldus Ann Coussement. Unizo vraagt om te debatteren op basis van een concreet dossier. En roept nog een keer op om echt te overleggen rond mobiliteitsdossiers, in de nog op te richten mobiliteitsraad bijvoorbeeld.