Universiteit Kulak wil zo veel mogelijk lessen op campus aanbieden en niet virtueel: “Direct contact met docent is cruciaal” Peter Lanssens

03 juli 2020

12u03 3 Kortrijk Kulak wil volgend academiejaar maximaal inzetten op lessen op de campus. “Voor ongeveer twee derde van de vakken is de groep studenten klein genoeg en blijft het besmettingsgevaar dus beperkt”, zegt rector Piet Desmet.

“Directe contacten tussen docent en student en tussen studenten onderling zijn cruciaal om het campusgebeuren tot leven te brengen en de kwaliteit van het onderwijs blijvend te garanderen”, zegt Piet Desmet. “We bieden taallabo’s, oefeningen en practica maximaal op de campus aan. We werken een rotatiesysteem uit voor hoorcolleges met grote groepen studenten, waarbij een deel de lessen in de aula volgt en een deel meevolgt via livestreaming. Daarnaast worden sommige colleges anders ingevuld, met een combinatie van online en contactonderwijs. In samenspraak met de lesgevers bereidt een student dan bepaalde leerstof voor om er dan tijdens contacturen dieper op in te gaan.”

Studio Kulak

“We investeren verder in een Studio Kulak op de campus. Studio Kulak omvat het aanbieden van extra ruimtes in het leercentrum, het studentenhuis en in onze residenties om studenten de kans te geven om colleges, die ze niet in de aula kunnen volgen, toch online op de campus zelf mee te kunnen maken.”

“Kulak biedt bovendien met ‘virtual classrooms’ studenten de kans om zowel face-to-face in het lokaal als van op afstand te leren. Zo stimuleer je ook de interactiviteit voor wie op afstand volgt. Je kan vragen stellen, polls beantwoorden, deelnemen aan quizzen, enzovoort. Deze al ingeslagen weg wordt ook volgend academiejaar verder ingezet. Kulak zet een dergelijke traditie van goede begeleiding op maat ook in Covid-19-tijden kwalitatief voort.”

Op afzondering

Er zijn drie studentenresidenties op de campus. Die worden volgend academiejaar opnieuw ingezet. Verder zal het nieuw verkozen presidium Hyperion coronaproof activiteiten opstarten. “Maar omdat komend academiejaar de stap voor nieuwe startende studenten mogelijk wel des te groter zal zijn, trekt de campus volop de kaart van ontmoetingsdagen”, zegt Piet Desmet. “Nieuw ingeschreven studenten trekken in bubbels van maximaal vijftig op afzondering naar Hastière-sur-Meuse (nabij Anseremme, in de provincie Namen, red.), waar ze aan de start van het academiejaar kennis maken met elkaar. Vrienden voor het leven maken, de stap naar het zelfstandige studentenleven kleiner maken en een eerste kennismaking met het campus- en studiegebeuren.”

Jongeren die nog twijfelen over hun studiekeuze kunnen meer info terug vinden via https://www.kuleuven-kulak.be/nl/studeren. Nieuwe inschrijvers kunnen dit sinds deze maand volledig online doen. Maar wie graag wil, kan zeker ook nog langskomen op de campus. Dit op afspraak, vanaf maandag 17 augustus.