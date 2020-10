Universiteit Kulak naar code oranje, hogescholen Vives en Howest volgen niet: “We gaan nu niet stoer doen” Peter Lanssens

13 oktober 2020

17u31 3 Kortrijk De Associatie KU Leuven, waar ook de universiteit Kulak in Kortrijk deel van uitmaakt, stapt vanaf maandag 19 oktober naar code oranje over. De Associatie KU Leuven, waar ook de universiteit Kulak in Kortrijk deel van uitmaakt, stapt vanaf maandag 19 oktober naar code oranje over. Omdat de coronacijfers snel blijven stijgen . “Niet dat we te maken hebben met een zware uitbraak op onze campus. Maar we hebben een voorbeeldfunctie. Het wordt tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, zegt rector Piet Desmet. De hogescholen Howest en Vives volgen niet en blijven in code geel.

Code oranje zet een rem op het aantal studenten op de Kulak-campus op ‘t Hoge. In de aula’s mag maar één op vijf plaatsen bezet zijn (in plaats van één op twee in code geel, red.), als iedereen zijn mondmasker draagt. Rector Piet Desmet verduidelijkt hoe Kulak dat opvangt: “De capaciteit van onze hoorcolleges daalt dus drastisch, maar de studenten volgen ook via live streaming. Studio Kulak past in dat plaatje. We bieden met Studio Kulak 380 extra zitplaatsen aan – met meer dan voldoende afstand tussen – in het leercentrum, het studentenhuis en in onze residenties. Om studenten de kans te geven om colleges, die ze niet in een aula kunnen volgen, toch online op de campus zelf mee te maken. En andere zaken, zoals practica-oefeningen, gaan gewoon door, met mondmasker. Voor alle duidelijkheid: we hebben geen weet van besmettingen op onze Kulak-campus. Maar toch gaan we naar code oranje om een krachtig signaal te geven. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Verscherpt toezicht

Rector Piet Desmet overlegt verder met burgermoeder Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Om tot een verscherpt toezicht in de stad te komen. Zo legde de politie maandagavond een kotfeestje met elf studenten stil. Dat was in de Tarwelaan, nabij de hogeschool Vives en de universiteit Kulak. “We proberen zo te anticiperen, om te voorkomen dat studenten aan de bron liggen van een verhoogd risico op besmettingen”, zegt Piet Desmet.

Door naar code oranje te gaan, hoopt de Kulak ook het leerplichtonderwijs wat voorrang te kunnen geven. “We vinden het belangrijk dat het lager en het secundair onderwijs in code geel kunnen blijven. Want daar gaat het over leerplichtonderwijs, waarbij kinderen en jongeren meer begeleiding nodig hebben. Studenten zijn al autonomer en meer in staat om zelfregulerend te leren. Ze hebben ook meer technische hulpmiddelen ter beschikking, zoals een laptop. Hierdoor kunnen ze code oranje beter aan”, aldus Piet Desmet.

Howest is geen bron van besmettingen. Als er een student besmet raakt, gebeurt dat bijvoorbeeld in familiale kring. Met andere woorden: het is veiliger in Howest dan buiten Howest. Omdat we alle mogelijke coronamaatregelen nemen en strikt volgen Algemeen Howest-directeur Lode De Geyter

UGent campus Kortrijk ging Kulak voor

Kulak neemt niet als eerste de beslissing om naar code oranje te gaan. Want dat is al sinds het begin van het academiejaar zo in UGent campus Kortrijk. De hogescholen Howest en Vives blijven in code geel.

“We hebben bij Howest een eigen systeem van contactopsporing, waaruit momenteel blijkt dat Howest geen bron van besmettingen is”, zegt Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest. “Als er een student besmet raakt, gebeurt dat bijvoorbeeld in familiale kring. Met andere woorden: het is veiliger in Howest dan erbuiten. Omdat we alle mogelijke coronamaatregelen nemen en strikt volgen. We wijken dus niet van code geel af, tenzij onze minister van Onderwijs (Ben Weyts, red.) het toch anders zou willen.”

“We gaan nu niet stoer doen: code geel is al streng en wijkt amper af van code oranje”, zegt algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx. “Het enige verschil is dat je in de aula’s van één op twee naar één op vijf plaatsen gaat, met mondmasker. Maar we hebben bij Vives niet veel aula’s. En als we later toch naar code oranje gaan, zal dat samen met Howest zijn. We hebben binnen Vives en Howest beslist om daarin overeen te komen. Ook bij Vives is er nu zeker geen zware corona-uitbraak, het blijft beperkt tot enkele besmettingen.”