Universiteit Kulak houdt 24 uur tegen kanker Peter Lanssens

05 maart 2020

17u06 0 Kortrijk Studenten en personeel van de universiteit Kulak zijn donderdag om 10 uur aan een 24 uur tegen kanker begonnen. Het is de tweede editie. 24 uur lang vinden er activiteiten plaats die geld in het laatje brengen voor het Leuvens Kankerinstituut (LKI). Zoals pasta verkopen, stretchen en dansen, lopen, fuiven in de zweetkelder, laser shooten rond de Kulak en ontbijten in de Kulak.

Johan Swinnen, die les geeft aan de universiteit en zelf een zoon heeft die tegen kanker vocht, blijft duidelijk een inspiratiebron voor de organiserende studenten. De professor zet zich als onderzoeker en vicevoorzitter van het Leuvens Kankerinstituut dagelijks in om de behandeling van kanker te verbeteren. Het hoogtepunt van de 24 uur is een zesurenloop. De zesurenloop, waarbij studenten en personeelsleden op een parcours in en rond de gebouwen van de Kulak-campus lopen, vatte donderdag om 15 uur aan. In barre weersomstandigheden. De 24 uur tegen kanker is een initiatief van studentenvereniging Belgian Medical Students Association (BeMSA) Kulak, in samenwerking met de Kulak en het presidium. De vorige editie van de 24 uur bracht 15.000 euro op.