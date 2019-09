Uniek fotoboek ’40 jaar persfotografie’ brengt ruim 10.000 euro op voor kansarme studenten VHS

05 september 2019

11u34 0 Kortrijk Patrick Holderbeke (63) uit Vichte is een tevreden man. Het fotoboek dat de net gepensioneerde persfotograaf in juni uitbracht, heeft meer dan 10.000 euro opgebracht. Dat geld gaat naar het goede doel, meer bepaald naar minder begoede studenten fotografie.

Na veertig jaar persfotografie besloot Patrick Holderbeke, rasecht Kortrijkzaan maar intussen sinds een tijd inwoner van Vichte, om zijn toestel aan de haak te hangen. Bij wijze van terugblik organiseerde hij een tentoonstelling die op verschillende plaatsen te zien was en bijzonder veel bijval oogstte. Toen een ballonnetje opgelaten werd om een deel van zijn waardevolle foto’s ook te vereeuwigen in een boek, stond de populaire persfotograaf eerst niet te springen. Maar duwtjes in de rug door de juiste mensen en de garantie op een goeie ondersteuning van het project, haalden hem over de streep. In juni werd het kijkstuk voorgesteld en de verkoop loopt sindsdien als een trein.

Voor de rappe

“Van de zeshonderd exemplaren zijn er maar enkele tientallen meer over”, glundert Patrick Holderbeke. “Dat stemt me blij, vooral omdat de opbrengst naar het goede doel gaat, het Lisa-studentenfonds van Lions Mercurius Kortrijk, dat minder bemiddelde studenten op die manier de kans geeft om een opleiding fotografie te volgen. Tijdens een recente bijeenkomst van de 100 steunende bedrijven aan het fonds werd bekendgemaakt dat de opbrengst meer dan 10.000 euro bedraagt. Dat is een bijzonder fraaie som.” Wie nog een fotoboek (39,90 euro) met unieke terugblik op 40 jaar persfotografie in Kortrijk (en omgeving) op de kop wil tikken, kan terecht in Boekenhuis Theoria, op het Casinoplein in Kortrijk. “Maar ’t zal voor de rappe zijn”, lacht Patrick Holderbeke.