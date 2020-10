Uitzicht breidt jaarcapaciteit naar 4.800 crematies uit, nu coronacijfers verslechteren Peter Lanssens

08 oktober 2020

17u56 1 Kortrijk De drie ovens van crematorium Uitzicht in Kortrijk vallen vanaf november niet stil. Daar werd namelijk voor gevreesd, gezien de jaarlijks toegelaten maximumcapaciteit van 4.000 crematies met rasse schreden nadert. “We krijgen een vergunning van de provincie om die maximumcapaciteit met twintig procent te verhogen, tot een plafond van 4.800 crematies”, zegt directeur Jan Sabbe.

De teller staat momenteel op 3.500 crematies, in het crematorium Uitzicht in de Ambassadeur Baertlaan op Hoog Kortrijk. “Dat is ongeveer vijftien procent meer dan dezelfde periode vorig jaar”, vertelt Jan Sabbe. “De reden is natuurlijk gekend. Het heeft alles te maken met de oversterfte eerder dit jaar, door corona.”

Door de maximumcapaciteit te laten verhogen, is Uitzicht nu klaar om een eventuele nieuwe piek aan te kunnen, nu de coronacijfers helaas blijven verslechteren. De uitbreiding van de maximumcapaciteit komt er ook na een eerder gunstig advies van de stad Kortrijk, met als bevoegd schepen Bert Herrewyn (sp.a).