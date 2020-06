Uitstekend nieuws: geen nieuwe Covid-19-besmettingen in rusthuizen Zorg Kortrijk Peter Lanssens

12 juni 2020

15u08 10 Kortrijk Er zijn momenteel geen nieuwe besmettingen in de rusthuizen van Zorg Kortrijk. Vrijdag verhuisden zes bewoners van de afgesloten Covid-19-afdeling in woonzorgcentrum Sint-Jozef naar hun eigen kamer. In de Covid-19-afdeling verblijven nu nog twaalf bewoners, zonder symptomen. Ze zijn zo goed als zeker coronavrij.

“Ze blijven uit voorzichtigheid in quarantaine en keren pas na een negatieve test terug naar hun kamer, wanneer er 100 procent zekerheid is dat ze geen drager meer zijn van het virus”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). De vier andere woonzorgcentra Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem en Ter Melle in Heule blijven coronavrij. De bezoekersregeling is sinds deze week versoepeld in de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk. Partners mogen weer op bezoek in de kamer, familie mag (per twee) op bezoek in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes in de woonzorgcentra. Mits het maken van een afspraak en het respecteren van alle veiligheidsregels. “De versoepelingen worden duidelijk gewaardeerd. De Vlaamse overheid laat nu nog meer versoepelingen toe zoals kamerbezoeken voor iedereen en wandelingen voor de bewoners buiten het woonzorgcentrum. We bekijken hoe we dit het best en zo veilig mogelijk organiseren en communiceren hierover volgende week, na afstemming binnen de woonzorgsector in de regio”, besluit Philippe De Coene.