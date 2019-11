Uitstap naar zee met zoontje (4) eindigt abrupt na autobrand: “Nu zullen we een nieuwe auto moeten vragen aan Sinterklaas” Alexander Haezebrouck

17 november 2019

16u41 7 Kortrijk Op de E403 ter hoogte van Rollegem bij Kortrijk vatte zondagmiddag omstreeks 11.30 uur een Land Rover vuur. De inzittenden, een jong gezin uit Ronse met een zoontje van vier jaar oud waren onderweg voor een daguitstap naar zee. “Plots kwam er rook vanonder de motorkap”, vertelt de papa van het gezin.

Het jonge gezin was onderweg naar zee toen het op de E403 ter hoogte van Rollegem bij Kortrijk plots helemaal mis ging. “Bij het zien van de rook heb ik niet getwijfeld en heb me meteen aan de kant op de pechstrook gezet”, vertelt de papa. “We hebben zo snel mogelijk ons zoontje uit de auto gehaald en dan was het zo snel mogelijk weglopen.” Niet veel later stond de Land Rover van zo’n drie jaar oud volledig in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel doven maar kon niet verhinderen dat de Land Rover rijp is voor de schroothoop. Het jongetje was even onder indruk van het incident maar kon al snel relativeren. “Nu zullen we een nieuwe auto moeten vragen aan Sinterklaas hé papa”, zei hij. Het daguitstapje naar zee ging alvast niet meer door.