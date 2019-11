Uitlaatgassen auto doen brandalarm ondergrondse parking Schouwburgplein afgaan Alexander Haezebrouck

21 november 2019

De brandweer snelde donderdagmiddag omstreeks 12.30 uur naar het Schouwburgplein in Kortrijk. Daar was het brandalarm afgegaan in de ondergrondse parking. Eens ter plaatse merkte de brandweer inderdaad erg veel rook op in de ondergrondse parking, maar een brand vonden ze niet. Ze zochten zelfs met warmtecamera’s maar konden niets vinden. Al snel kwam het antwoord van medewerkers van de parking. Zij hadden op camerabeelden gezien dat een auto was weggereden die een wel erg zware rookwolk achterliet toen hij de parking aan het uitrijden was. “Door die rook trad het brandalarm in werkin. En zo’n parking is niet zo snel geventileerd”, klinkt het.