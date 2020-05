Uitgaansbuurt nabij station in Kortrijk wordt verkeersvrij om terrassen tot op straat te zetten Peter Lanssens

29 mei 2020

16u37 38 Kortrijk Het is beslist. De uitgaansbuurt nabij het station in Kortrijk wordt verkeersvrij, van zodra de cafés weer open mogen. Hun terrassen mogen er dan tot op straat staan. Afwachten wel welke cafés er meteen zullen heropenen. “We steken de koppen bij elkaar”, klinkt het bij de cafébazen.

Als er geen heropflakkering is, beslist de Nationale Veiligheidsraad volgende week om restaurants en cafés te laten heropenen vanaf 8 juni. Er zullen regels zijn. Zo moet je aan een tafeltje blijven zitten. Met hoeveel personen maximum wordt nog bepaald. Tafels staan tot anderhalve meter uit elkaar. Tooghangen mag nog niet.

Burgemeester Reynaertstraat

Kortrijk schakelt om klaar te zijn nu al een versnelling hoger met de uitrol van een ‘Terrassen XXL-plan’. De stad heeft nu binnen dat kader beslist om de Burgemeester Reynaertstraat verkeersvrij te maken. “Zo kunnen terrassen tot op straat gezet worden, met uitzondering van een doorgang van anderhalve meter breed voor fietsers en voetgangers”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We houden aan de kant van het Schouwburgplein rekening met de in- en uitrit van een private garage van een flatgebouw in de Reynaertstraat. Op dat deel zullen auto’s wel nog kunnen passeren, enkel om in of uit die garage te rijden. Maar aan die kant van de Reynaertstraat heb je een breed voetpad, waar ook terrassen op kunnen. Ook de uitbaters van enkele pitabars, frituur Thelma & Louise en Ribs ‘n Beer kunnen een terras op het voetpad zetten.”

Sluitingsuur

“We kunnen de Reynaertstraat met nadars afzetten”, vervolgt schepen Vandendriessche. “De politie houdt straks een oogje in het zeil en er is camerabewaking. We rekenen op het gezond verstand van de cafébazen om alles volgens de regels te laten verlopen op de terrassen. Wat die regels zijn, weten we zelf nog niet. Dat horen we volgende week van de Veiligheidsraad. We gaan ervan uit dat er een sluitingsuur komt, ergens rond 22 of 23 uur. ’s Nachts feesten is nog niet haalbaar. We hebben de basis van ons ‘Terrassen XXL-plan’ tegen dinsdag 2 juni af. We contacteren alle cafés in Kortrijk en deelgemeenten, waarbij het principe telkens is om elk terras met minstens de helft te vergroten. Ik ben er zeker van dat we voor bijna elke cafébaas een oplossing vinden. We finetunen na de Veiligheidsraad van 3 juni, om het terrassenplan dan op donderdag 4 juni te lanceren.”

Het is niet evident om van het nachtleven naar het dagleven over te schakelen. Er is zeker creativiteit genoeg. Maar het moet ook haalbaar zijn. Dieter De Clercq, Café 56

De uitgaansbuurt omvat cafés Bar Filía, Stradivarius, Bar Luxe, Café 56, De Geverfde Vogel, Den Trap, Den Bras en bij uitbreiding ook De Max!. Het is afwachten of die allemaal heropenen vanaf 8 juni. “Het verkeersvrij maken van de Reynaertstraat is lovenswaardig”, zegt Dieter De Clercq van Café 56. “Maar het is niet evident om van het nachtleven naar het dagleven over te schakelen. Er is zeker creativiteit, maar het moet ook haalbaar zijn”, stelt De Clercq. Dat horen we ook van andere cafébazen. “Het initiatief is top, maar het in enkele dagen tijd rond krijgen is heel moeilijk”, zegt Mathieu Vynckier van Stradivarius. “Want een uitgebreid terras moet toch ook gezellig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan wat boompjes ook. Maar we hebben momenteel dat materiaal niet.”

Muziek

Het financiële aspect is ook doorslaggevend. Horeca Vlaanderen vreest dat zonder extra steunmaatregelen 11.700 van de 60.000 horecazaken failliet gaan. De horeca verwacht tot de helft minder klanten bij de heropening. “De moeilijkste periode breekt nu pas aan”, vertelt Seppe Vantieghem van Bar Filía. “Want de horeca zal pas normaal draaien, eens er een vaccin is. Dat kan nog anderhalf jaar duren. Een verkeersvrije Reynaertstraat is een goed idee, maar of het allemaal werkbaar zal zijn… We bekijken het. Je zal trouwens ook goeie afspraken moeten maken over de muziek op de terrassen”, aldus Seppe Vantieghem.

Afwachten of de mensen de uitgebreide terrassen leuk gaan vinden. Want zo zonder toog… Daar zitten de grootste pintendrinkers en daar heb je de meeste sfeer. Ook een sluitingsuur is een moeilijke. Peter Deurinck, Den Bras

Ook bij Bar Luxe is er nog twijfel. Den Trap blijft dicht, want het keldercafé is te klein. Den Bras opent dan weer wél. “Veel geld gaan we niet verdienen, maar we hopen dat de maatregelen snel verder versoepelen”, zegt Peter Deurinck van Den Bras. “Afwachten of de mensen de uitgebreide terrassen leuk gaan vinden. Want zo zonder toog… Daar zitten de grootste pintendrinkers en daar heb je de meeste sfeer. Ook een sluitingsuur is een moeilijke. Want onze recette is het grootst tussen 23 en 2 uur. Dat valt dus mogelijk weg. Maar goed, het is een opstart. We zien wat het geeft en hoe het evolueert. We zijn heel enthousiast en gemotiveerd om er straks weer in te vliegen”, aldus Peter Deurinck. Of het populaire jongerencafé De Geverfde Vogel meteen heropent, is nog niet duidelijk. “Het ligt moeilijk, want we zijn vooral gekend als danscafé”, zegt Robbert Vandaele. “Ik wacht verdere instructies af.”