Uitgaansbuurt krijgt versterking met negende café Brouwerij De Brabandere koopt pand van optiek Vanhoonacker Peter Lanssens

26 juni 2019

16u07 0 Kortrijk De uitgaansbuurt aan het station krijgt versterking met een negende café. Nu optiek Vanhoonacker de Reynaertstraat verlaat. Brouwerij De Brabandere (Bavik) koopt het pand. “We openen er in de loop van 2020 een café. Maar het is nu nog te vroeg voor details”, zegt zaakvoerder Bert De Brabandere. De laatste winkel in de uitgaansbuurt verdwijnt, eens optiek Vanhoonacker verhuisd is.

Optiek Vanhoonacker verlaat na bijna 65 jaar de Burgemeester Reynaertstraat. “Ik heb hier mooie tijden gehad, maar het moment is daar”, zegt zaakvoerder Jozef Vanhoonacker (58). “Ik heb al jaren last van nachtlawaai, waardoor ik moeilijk in slaap val. En er ligt tijdens weekends vaak afval voor de deur, zoals sigarettenpeuken. Terwijl er ook wel eens braaksel ligt. Dat krijg je niet zo makkelijk weg. Om nog maar van de stank te zwijgen. Ik maakte nog tijden mee dat er hier veel winkeltjes waren en maar twee cafés. Maar de nadruk kwam toch snel op horeca te liggen. Steeds meer handelaars vertrokken. Omdat ze het niet meer aankonden”, zegt Vanhoonacker. Zijn optiekzaak sluit rond 21 juli, met de start van Kortrijk Congé. Om tegen eind augustus in de Hendrik Consciencestraat te heropenen, nabij zorgwinkel Medicura. Jozef Vanhoonacker kocht er de woning van zijn schoonouders. “Ik nader mijn pensioen. Maar ik doe er nog enkele jaren verder om mijn cliënteel van dienst te zijn.”

Zes cafés met Bockor, drie met Bavik

Eerder sloot ook al apotheek Potteau, op de hoek van het Stationsplein en de Burgemeester Reynaertstraat. Na een fusie met apotheek De Lindeboom op de hoek van het Schouwburgplein en de Doorniksestraat. Wat betekent dat je straks in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat enkel nog horeca hebt. Brouwerij Omer Vander Ghinste (Bockor) heeft er momenteel zes cafés. Dat zijn Bar Filía, Café 56, De Geverfde Vogel, Den Trap, Den Bras en ook De Max! als je de hoek met het Stationsplein meetelt. Brouwerij De Brabandere heeft er momenteel twee cafés: Stradivarius en Bar Luxe. Er komt voor De Brabandere dus straks een derde café bij. Nu de brouwerij het pand koopt waarin optiek Vanhoonacker nog heel even zit. Jozef Vanhoonacker is familie van De Brabandere.

We openen het nieuwe café in de loop van 2020. Er zijn al kandidaat-uitbaters. Bert De Brabandere

Al kandidaat-uitbaters

“Hoe het nieuwe café precies wordt, is voor later. We zijn er nog volop mee bezig”, vertelt Bert De Brabandere. “We vinden het in ieder geval interessant dat ook wij in de uitgaansbuurt verder op horeca blijven inzetten. Er zal tegen eind deze zomer meer duidelijkheid zijn. We gaan er sowieso Bavik super pils schenken, waarmee we mensen willen laten netwerken. En waar doen we dat beter dan in de Reynaertstraat. Waar de consumenten van de toekomst toch zitten. We willen het nieuwe café in de loop van 2020 openen. Er zijn al kandidaat-uitbaters.”

De komst van het nieuwe café zal voor de hele straat positief zijn. Nicolas Degryse van brouwerij-concurrent Omer Vander Ghinste

Voor de hele straat positief

Een gemiste kans voor brouwerij Omer Vander Ghinste, nu concurrent De Brabandere straks wat meer slagkracht krijgt in de uitgaansbuurt? “Dat speelt niet”, zegt woordvoerder Nicolas Degryse. “Het draait voor ons al goed in de uitgaansbuurt. We hebben er een mooie portfolio aan cafés, elk met hun eigen identiteit. Het is niet de bedoeling om er zelf nog iets extra te doen. De komst van het nieuwe café straks zal voor de hele straat positief zijn.”