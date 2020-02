Uitbreiding van betalend dagparkeren in woonwijken in Kortrijk komt er niet: “Er is geen draagvlak” Peter Lanssens

16u33 0 Kortrijk Er komt Er komt geen uitbreiding van betalend dagparkeren in de wijken Sint-Elisabeth, Blauwe Poort en Drie Hofsteden en nabij het Astridpark. De stad en het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) schrappen het. “Er is geen draagvlak”, zegt schepen van Mobiliteit en Parko-voorzitter Axel Weydts (sp.a).

Jean-Philippe Vrijghem uit de Sint-Denijsestraat ging een week met een petitie rond. Hij verzamelde op ongeveer 1.500 adressen zo’n 1.100 handtekeningen tegen de uitbreiding van het betalend dagparkeren. “En wij kregen bij de stad nog eens 164 mails, waarvan 74 procent tegen is. Het is zeer duidelijk. We laten alles zoals het is”, zegt Weydts. “Ik vind het prima dat de stad rekening houdt met het resultaat van de petitie”, zegt Jean-Philippe Vrijghem. “Want het gaat over veel mensen.”

Axel Weydts zelf wil nog een misverstand uit de wereld helpen: “Er wordt altijd gezegd dat we betalend parkeren proberen uit te breiden om het geld uit de zakken van de mensen te kloppen. Dat klopt niet. Het vergt een financiële inspanning om het tot zo ver uit te breiden. En we moeten er extra personeel voor aanwerven, om te controleren. Het kost ons dus net geld. Maar goed: we doen het niét.”