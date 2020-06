Uitbreiding recyclagepark in Heule op lange baan: “Omwonende vreest inkijk en hinder” Peter Lanssens

12 juni 2020

11u43 8 Kortrijk De uitbreiding van het recyclagepark in Heule wordt op de lange baan geschoven. Na bezwaar van een omwonende, die vooral inkijk en hinder vreest. De verbouwing van het recyclagepark in de Lage Dreef kan dus voorlopig niet starten.

Er moet nu eerst een nieuw openbaar onderzoek gehouden worden, rond de geplande uitbreiding van het recyclagepark in Heule. “Dat openbaar onderzoek zal wellicht begin juli zijn”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “We vermoeden dat de deputatie (provinciebestuur, red.) daarna ten vroegste midden september een beslissing zal nemen, over de vergunning voor de uitbreiding.” De werken waren eerst al vanaf 10 juli gepland. Maar schoven na overleg met de aannemer naar de periode van 15 augustus tot 15 oktober op, om het recyclagepark in Heule deze zomer langer op afspraak open te houden. De werken starten nu ten vroegste in het najaar, als het provinciebestuur tenminste een vergunning verleent.

Betalend

De werken zijn volgens de stad Kortrijk nodig omdat de Vlaamse overheid oplegt dat alle recyclageparken vanaf 1 september betalend worden. Kortrijkzanen kunnen binnen dat kader zoals bekend vanaf 1 september 2020 enkel nog terecht in een tegen dan fors uitgebreid en ook voor Kortrijkzanen opengesteld IMOG-park in de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke en in een vernieuwd recyclagepark in de Rollegemseweg in Rollegem, waar een nieuwe weegbrug komt. Afwachten wanneer ook het recyclagepark in Heule, dat twintig procent groter moet worden en een nieuwe weegbrug krijgt, in de nieuwe regeling kan opgenomen worden.

Maandagweg

Het recyclagepark in de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk sluit tegen september. Het was ook de bedoeling om het recyclagepark in de Maandagweg in Kortrijk tegen september te sluiten, maar mogelijk wordt dat herbekeken, zolang het recyclagepark in Heule nog niet af is. “We overwegen om het recyclagepark in de Maandagweg langer open te houden, maar dan enkel voor de gratis fracties”, zegt Ruth Vandenberghe. CD&V vangt bij monde van gemeenteraadslid Pieter Soens bot om een recyclagepark in het stadscentrum van Kortrijk te houden. CD&V vindt niet dat Heule moet opdraaien voor het afval van Kortrijk en betreurt de aanpak.