Uitbater van pizzeria krijgt geldboete, nadat hij koeriers in het zwart tewerkstelde Siebe De Voogt

12 juni 2019

12u49 5 Kortrijk De zaakvoerder van Papa Paolo’s Pizza in Kortrijk heeft in de Brugse rechtbank een fikse geldboete gekregen voor zwartwerk. Drie van zijn pizzakoeriers bleken bij twee controles niet aangegeven te zijn bij de RSZ.

De politie van Kortrijk hield op 13 juli 2017 een jonge pizzakoerier tegen van D.O. De jongeman had een pizzadoos mee met daarop een rekening gekleefd. “Ik moet gaan leveren en anders wordt de pizza koud”, probeerde hij te ontkomen aan de controle. Volgens het arbeidsauditoraat was de man niet aangegeven in het dimona-systeem van de RSZ. Ook bij een latere controle in de pizzeria langs de Gentsesteenweg bleken twee koeriers aanwezig, die in het zwart werkten. “De één was volgens beklaagde een vriendendienst aan het uitvoeren”, stelde de arbeidsauditeur. “De andere was bezig aan zijn proefperiode.” D.O. geeft toe dat de twee mannen moesten aangegeven zijn, maar vroeg de vrijspraak voor het derde feit. “Die jongen die op weg was met de brommer, was de neef van mijn cliënt. Hij had gewoon een pizza mee voor zijn vrienden, maar was niet aan het werk”, pleitte zijn advocaat Serge Defrenne.” Het argument werd woensdagmorgen door de rechter van tafel geveegd. Hij veroordeelde D.O. tot een geldboete van 14.400 euro, waarvan hij 3.600 euro effectief moet betalen.