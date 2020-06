UGent Campus Kortrijk start met twee extra ingenieursopleidingen Joyce Mesdag

29 juni 2020

15u57 0 Kortrijk Er komen twee nieuwe masteropleidingen aan de UGent Campus Kortrijk. Het gaat om opleidingen voor gespecialiseerde ingenieurs waar veel vraag naar is in het bedrijfsleven.

Concreet gaat het om de Master of Science in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie, en de Master of Science in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering. “Beide opleidingen die elk in totaal vier studiejaren duren, leiden tot het diploma en de titel van ‘industrieel ingenieur’”, zegt Tine Dezeure van UGent.

De nieuwe opleidingen kaderen in het voornemen van UGent om op haar Campus Kortrijk in te zetten op unieke studierichtingen. “Je kan ze alleen volgen aan de UGent Campus Kortrijk. Deze unieke industrieel ingenieurs worden niet alleen theoretisch geschoold. Ze krijgen vanaf hun eerste lesweek ook heel wat hands-on labovakken. De theorie toetsen aan de praktijk van cases uit het bedrijfsleven maakt deel uit van het DNA van de UGent-opleidingen in Kortrijk. Met de opleiding Industrieel ontwerpen erbij, opgericht in 1995, is het erkende aanbod van unieke masteropleidingen aan de UGent Campus Kortrijk nu helemaal compleet.”

Maar wat leer je dan net in die opleidingen? “In de opleiding Circulaire bioprocestechnologie leren studenten hoe ze nieuwe biogebaseerde processen kunnen ontwikkelen die ze bijvoorbeeld toepassen bij de productie van gezonde voeding, duurzame chemicaliën en materialen, en biobrandstoffen. In essentie leren studenten uit de masteropleiding Machine- en productieautomatisering door de combinatie van elektromechanisch ontwerp en intelligentie hoe ze machines efficiënt en flexibel inzetbaar kunnen maken.”